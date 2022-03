El Dia del Pare és el pròxim 19 de març. Si encara no tens cap regal, no t’amoïnis, ets a temps d’aprofitar les idees i els consells que les marques i els grans magatzems han posat a disposició per a tothom. En un dia tan especial i il·lusionant, no hi ha res millor que obsequiar el teu pare amb algun producte per dibuixar-li un somriure a la cara.

El Corte Inglés Els coneguts Grans Magatzems ofereixen un gran assortiment de regals pel Dia del Pare a través de la seva pàgina web. Des del dia 14 de març i fins al 19, telèfons mòbils, rellotges, ordinadors, televisors o roba tindran una rebaixa que pocs es podran resistir a comprar. Si el que busques és un producte de perfumeria, els grans magatzems ofereixen un 10% de descompte addicional a través de la seva pàgina web introduint el codi PADRE10. A més, es poden descobrir un gran ventall de productes gràcies a les diverses categories que hi ha. View this post on Instagram A post shared by El Corte Inglés (@elcorteingles) Amazon Probablement que sigui la primera pàgina web quan es pensa a fer un regal. L’empresa de Jeff Bezos també se suma al Dia del Pare amb un gran assortiment d’ofertes. D’entre tot el llistat, hi destaquen els productes personalitzats com tasses on es pot incloure una fotografia, coixins, samarretes amb eslògans originals… O aquells regals que mai no fallen com carteres o algun producte electrònic. MediaMarkt Si el teu pare és un “geek” i li encanta el món de l’electrònica i la tecnologia, MediaMarkt és la millor opció, tot i que les dues botigues anteriorment mencionades també ofereixen molts productes d’aquesta categoria. Des de fregidores sense oli, consoles, televisors, telèfons mòbils… fins a pel·lícules i sèries per als més cinèfils. A més, l’empresa de venda de productes tecnològics obsequia amb quatre mesos de la plataforma de música Apple Music. 🎶Celebra el 𝗗𝗶́𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗮𝗱𝗿𝗲 con la playlist “Imprescindibles del Rock para Papá” y regálale hasta 4 meses gratis de 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 🎵 — MediaMarkt España (@MediaMarkt_es) 11 de marzo de 2022 Decathlon Una vida sana està lligada a la pràctica de l’esport i l’activitat física. Si el teu pare era un enamorat de l’esport i ara ho ha deixat o si mai no n’ha practicat, aquest és el moment per sorprendre’l amb un regal d’aquesta mena. Per fer-ho més fàcil, Decathlon posa a la venda un gran llistat de productes aptes per a totes les butxaques que van des de manuelles fins a sabatilles per a córrer. Fnac Si el teu pare és d’aquelles persones que quan plou els agrada estar a casa gaudint d’una bona pel·lícula o sèrie, Fnac és la millor opció per a tu. Amb una eina que et facilita la tria del regal, Fnac ofereix informàtica i fotografia amb el 20% de descompte, televisors, sèries i pel·lícules amb el 30% o videojocs amb grans ofertes amb un preu rebaixat fins al 60%. Springfield Una camisa de quadres, una samarreta bàsica, uns texans o aquella mena de mitjons que no es posaria ningú… Si algun d’aquests productes ha passat per la teva ment Springfield és una bona opció. La botiga de roba ofereix un gran ventall de productes amb un 30% de descompte sobre el preu original.