Per esmorzar, berenar o per postres després d’un àpat. Degustar uns gofres pot suposar un plaer per a molts. Pot estar acompanyat de maduixes o plàtans, de xarops, melmelades, crema pastissera… O amb un suc de taronja. Avui, 25 de març, se celebra el Dia Mundial del Gofre, una jornada que es va originar a Suècia on es va voler fer coincidir l’efemèride amb l’inici de la primavera. Per commemorar aquest dia, et presentem els millors locals de Girona per gaudir d’aquest dolç nascut a Bèlgica:

La Bombonera Situada sota les voltes de la plaça de la Independència, aquesta gelateria ofereix quelcom més que els seus famosos gelats cremosos i sense lactosa. Si menjar la crema glaçada no és la teva opció, et pots decantar per un gofre artesanal. D'aquí Girona Si tens pressa o vols degustar aquest producte a casa teva, probablement "D'aquí Girona" sigui l'opció més acord a tu. Es tracta d'un local menut ubicat al carrer de les Ballesteries, 28 que ofereix una gran carta de gofres acompanyats amb fruites o salses dolces. La Lletera Situada just davant de les escales de l'Església de Sant Feliu, aquest local està especialitzat en iogurts gelats amb toppings i cons de gelat. Això no obstant, si vols gaudir d'un dolç calent, la Lletera també ofereix gofres que els pots acompanyar amb la varietat d'acompanyaments, gelats i salses dolces. Crepdequè Probablement una de les primeres creperies de Girona. Tothom, sigui nadiu de la capital gironina o turista, que passa pel Carrer Ballesteries, 49 s'atura a comprar-ne una en aquell local tant històric. Tanmateix, s'han internacionalitzat i ofereixen una llarga carta de gofres perquè puguis anar variant. PdePà Bakery Aquesta franquícia de fleques ha arribat a Girona amb moltes ganes. Fins a tres, són els locals que es troben a la capital gironina (Plaça Independència,13; Ronda Sant Antoni Maria Claret, 45; Plaça Pompeu Fabra). En cadascun d'ells podràs descobrir una gran varietat de dolços, també. A més, s'especialitzen per tenir diverses "fórmules" amb les que ofereixen productes en oferta. Sí, el gofre també té la seva hora en oferta. L'exquisit Amb dos establiments, un al centre (carrer Ballesteria, 22) i un altre a Domeny (carrer de Sant Gregori, 130), probablement és la millor opció per menjar els seus famosos "pancakes" de tres pisos amb les seves salses dolces. Això no obstant, també ofereix gofres per esmorzar abans d'entrar a la feina o per berenar. Dick Waffle Passar pel Carrer Ballesteries, 6 i no aturar-te davant d'aquest local és quelcom estrany. En aquest local podràs degustar un gofre d'una manera ben original. En forma de penis o de vulva, aquest local ofereix gofres de xocolata, vegans o en miniatura. La Polleria Girona Després de sopar en un dels restaurants del carrer de la Rutlla, aturar-te a la Polleria (carrer de la Rutlla, 37) podria ser una bona manera d'acabat la nit. A domicili o en el local, pots menjar gofres en forma de penis o de vulva banyats en alguna de les salses dolces que hi ha.