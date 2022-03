Com el rei Mides, tot el que toca Rosalía ho converteix en or. La cantant catalana està d'enhorabona amb el seu darrer disc "Motomami", amb el que ha aconseguit col·locar-se en primera posició en totes les plataformes i llistes. El tercer treball s'ha fet un bany de masses gràcies a la distribució de 20.000 còpies físiques; a més, en format digital ha assolit ser el CD més escoltat a Spotify, desplaçant a Doja Cat i el seu "Planet Her".

Aprofitant l'atenció mundial de "Motomami", Rosalí ha volgut fer pública una llista de cançons cantades per 71 dones que defineix, precisament, de "Motomami", un sinònim d'empoderament. En el llarg reguitzell de dones empoderades, hom pot trobat noms de ressò internacional com Madonna, Dua Lipa, Shakira o Nina Simone. Això no obstant, Catalunya té tres representacions i, entre elles, Girona una: Sílvia Pèrez Cruz. Nascuda a Palafrugell l'any 1983, Sílvia Pérez Cruz és una de les veus més rellevants dels darrers temps. A part de cantant, la palafrugellenca és compositora i va créixer entre cançons populars ibèriques i llatinoamericanes, educant-se en música clàssica i en jazz. Amb la versió clàssica de l'"Hallelujah" del clàssic de Leonard Cogen, Rosalí ha volgut incloure-la en aquesta llista. Les altres dues catalanes que hi apareixen són Bad Gyal amb la seva cançó titulada "44"; i Mayte Martín amb el "Vidalita". L'estat també hi té representació amb les cantants espanyoles Estrella Morente, Niña Pastori, Amaia, Lole i Falete. Rosalía: «Manresa forma part de qui soc i sempre que puc hi torno»