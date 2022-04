"Hola soc una celebritat i una àvia de 92 anys". Aquesta és la petita i directa descripció del perfil de Tik Tok de Grandma Droniak, una dona que s'ha fet viral pels seus curts vídeos en aquesta xarxa social. En ells, recorda bell temps, interactua amb el prop de 4 milions de seguidors que té, i exposa allò que pensa. En definitiva, entreté a la gent que la segueix.

Tots i cada un dels seus vídeos s'ha fet molt popular en l'àmbit global, no n'hi ha cap que no superi les 100 mil reproduccions. Tanmateix, entre tots ells hi ha hagut un que ha sobresortit i que ha delectat als seus seguidors. Titulat "It won't be any time soon but dont' forget it", en català "No serà aviat, però no ho oblideu", Grandma Droniak exposa les normes que s'han de complir per aquells que vulguin assistir al seu funeral.

Aquestes són les regles que cal acatar poder anar-hi:

-Podeu plorar, sí, però tampoc ho feu gaire.

-Bertha no està convidada. No la deixeu entrar.

-I després del funeral, emborratxeu-vos. Beveu per mi.

I és que la dona entén que els assistents al funeral estiguin tristos; així i tot, no vol que facin "el ridícul" plorant massa. De fet, demana explícitament als seus amics i familiars que després de la cerimònia s'emborratxin i beguin una copa en honor seu. L'altra norma que ha fet gràcia a la gent que ha vist el vídeo és la de no convidar a la Bertha. Amb contundència, exposa que se li negui l'entrada al funeral sense donar més explicacions. De fet, davant aquestes declaracions, els seus seguidors han comentat que ja l'han avisat i li han prohibit assistir-hi.