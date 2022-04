Qui no ha somiat mai en viure en un castell de conte de fades? O si més no, en una edificació emmurallada com les que es veuen en diferents pel·lícules o sèries televisives que fan referència a l’edat mitjana. Ara, aquests anhels es poden fer realitat a canvi d’uns 11 milions d’euros.

I és que, a la localitat del Baix Empordà de Foixà, es ven un castell emmurallat que data de l’edat mitjana, que és quan es va construir. Totalment restaurat i sent una residència privada, aquesta construcció compte amb més de 1.600 metres quadrats amb un terreny que supera els 4.900. El castell està rodejat de tanques, jardins i terrasses a l’exterior; i a dins compte amb una piscina, un jacuzzi, vestidors i, fins i tot, una cuina exterior amb zona de barbacoa. El complex de diverses edificacions va ser construir, com s’ha mencionat anteriorment, durant l’edat mitjana. Concretament, durant els segles XII i XVII; tanmateix, està totalment rehabilitat amb materials de qualitat. El complex està aixecat sobre un turó -sembla que artificial-, des d’on es pot observar pràcticament totes les terres de l’Empordà. Sobretot, del Baix Empordà i dels camps i muntanyes que hi ha.