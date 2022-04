Estem immersos ja en la primavera i amb la vista ja posada de cara a l'estiu i a les vacances. Els càmpings s'ha convertit en una opció molt valorada i apreciada per gaudir de l'aire lliure i estar en contacte directe amb la natura. Que els càmpings són una aposta cada vegada més estesa ho acrediten les xifres d'aquesta darrera Setmana Santa. L'ocupació a la demarcació gironina ha estat molt elevada. Coneix set propostes repartides per la geografia catalana que s'adapten a totes les possibilitats.

Càmping Jonca Mar, ubicat en una zona privilegiada de la Costa Brava

El càmping Jonca Mar està situat a Roses, en una zona privilegiada de la Costa Brava i en un entorn amb diferents cales i platges on, a part de gaudir d’un entorn natural inigualable, podrà disposar d’una àmplia oferta d’oci i cultura. Disposa d'una àrea d'autocaravanes espectacular i altres tipus d'allotjaments com bungalous, mòbil-homes o apartaments. Les instal·lacions es troben dins de la població de Roses, prop de la platja, a tan sols 50 metres, i s'hi pot accedir a peu en qüestió de minuts.

Ofereix tots els serveis d'atenció al client, dutxes, vigilància, seguretat, parcel·les situades en zona d'ombra, un supermercat amb tot el que es necessita, des de pastissos fins a productes frescos, passant per begudes i exquisideses, un restaurant dins del càmping amb productes locals, plats típics i a preus molt econòmics. I si es desitja gaudir de l’aigua després de venir de la mar, res millor que la piscina d’estiu que de ben segur satisfarà a grans i petits. Tot plegat està pensat per passar unes vacances d'autèntic somni. A més, cal no oblidar els seus bons preus, especialment si es tria la temporada baixa.

Càmping Esponellà, la tranquil·litat feta càmping

Esponellà és un poble petit, tranquil i bucòlic, situat al Pla de l’Estany, al cor de la Girona rural. En aquest entorn natural únic s’hi troba el Càmping Esponellà. Just al pas del riu Fluvià i envoltat de bosc, és un càmping especialitzat en el descans dels usuaris. Apostant per un públic principalment familiar, ofereix l’experiència de viure la natura en família de totes les maneres possibles: amb mil i una activitats; animació infantil i familiar perquè la mainada aprengui i es diverteixi a parts iguals; també es poden fer infinitat de rutes pel voltant, a peu o amb bicicleta; amb sortides amb caiac a explorar el riu Fluvià i viure aventures; o a descobrir tots els indrets turístics propers amb la certesa de tornar a descansar en el petit oasi de calma i repòs que és el Càmping Esponellà.

Disposa de bungalous per a tots els grups i necessitats (des de parelles a grups grans, amb mascota o sense, amb necessitats especials com les persones que tenen mobilitat reduïda). Tot està preparat per adaptar-se a les necessitats dels clients. Està obert pràcticament tot l'any i es presenta com la tranquil·litat feta càmping!.

Càmping del Mar, molt familiar i tranquil

El Càmping del Mar està situat a Malgrat de Mar, entre la Costa Brava i el litoral barceloní. Es tracta d'una instal·lació de 4 estrelles situada a primera línia de mar amb multitud de serveis com ara la base nàutica davant del càmping, amb servei de lloguer de bicicletes, pensions alimentàries, restaurant, minimarket, fleca, servei de bugaderia i punt de recàrrega elèctrica de vehicles, entre d'altres. La seva ubicació el fa que sigui únic i augmenti les possibilitats per gaudir dels diferents serveis. Es tracta d'un càmping amb un ambient molt familiar i tranquil que pensa constantment en els seus usuaris i, per aquest motiu, no oblida les activitats d'animació per a totes les edats.

Els amants dels esports poden disposar també d'una àmplia oferta de serveis i disciplines esportives. Es pot practicar el tenis, el futbol o bàsquet a les seves diferents pistes esportives, jugar al minigolf i fins i tot refrescar-se a l'aquasplash, unes fonts ideals per a combatre la calor i gaudir al màxim. I és que l'espai aquàtic també està especialment cuidat amb una pisicina oberta ja cada dia fins al tancament o bé la platja que disposen els clients just davant mateix del càmping.

Kim's Camping Llafranc, un càmping familiar en un entorn privilegiat

Si no coneixes ja el Camping Kim's a Llafranc no serà per manca d'oportunitats, ja que aquest càmping és un dels degans del càmping català i obre les portes cada any des de 1957. Aquest establiment familiar al municipi de Palafrugell, a cavall entre Llafranc i Calella de Palafrugell, és conegut per la seva atmosfera relaxada i entorn natural privilegiat, alhora que permet tota mena d'activitats de lleure, cultura, gastronomia i esport en un radi molt proper, sense sortir del Baix Empordà.

De caire familiar, però totalment apte per adults en parella o grups, és un indret on viure unes vacances plenes d'experiències o una estada de relax i desconnexió conviuen plàcidament. Ofereix la possibilitat d'arribar a les seves emblemàtiques platges i cales tot caminant. Tanmateix, es troba a pocs minuts en cotxe d'altres racons no menys imprescindibles com Tamariu, Aiguablava o Begur. No només els amants del mar hi trobaran refugi, el paisatge ofereix rutes verdes, camins i pistes forestals on l'excursionisme i la bicicleta no quedaran decebuts. I en qualsevol moment es pot gaudir de la piscina, un dels punts forts més celebrats del càmping amb unes grans dimensions i una àrea de descans per a tothom.

Càmping Barcelona, entre el mar i la capital catalana

El Càmping Barcelona ofereix tots els serveis d'un càmping de primera categoria i a més està especialitzat en visites a Barcelona. Disposa d'un bus privat diari del càmping al centre de Barcelona i també hi ha transport públic que funciona les 24 h. Ofereix un servei de venda d'entrades per a tots els atractius turístics de la ciutat, com ara la Sagrada Família, el Park Güell, el Futbol Club Barcelona, els museus, espectacles i restaurants de gran qualitat a preus molt assequibles perquè la visita a Barcelona sigui una gran experiència. I oblideu-vos de conduir durant les vostres vacances, els seus autobusos gratuïts us portaran a les platges, al Beach Club del càmping (situat a la mateixa sorra), al port, a l'estació de tren, al centre i als mercats locals.

L'animació per a adults i la piscina poden gaudir-se durant tota la temporada, i l'animació infantil, de primers de juliol a primers de setembre. La majoria de parcel·les tenen molta ombra, ideals per a caravanes de totes les mides, fins i tot per a les americanes de fins a 15 metres; amb wifi de qualitat gratuït, electricitat de 10 a 16 amperes, i gairebé totes amb pressa d'aigua i desguàs i el parc de bungalous està totalment renovat. Tot el càmping està adaptat per a minusvàlids. És establiment Eco friendly i Pet friendly i col·labora en programes d'ajuda amb Unicef.

Vilanova Park, obert tot l'any

El càmping Vilanova Park és el càmping i parc de vacances de primera categoria més proper a Barcelona i a mitja hora de Port Aventura, que posa a disposició dels seus clients una àmplia gamma de bungalous, mobil-homes i tendes glamping. Tant per a unes vacances, com per gaudir d'un cap de setmana, ofereix unes instal·lacions extraordinàries: dues piscines exteriors de més de 1.000 m2 cadascuna, amb tobogans, hamaques i para-sols gratuïts, així com també una piscina coberta amb jacuzzi i raigs d'aigua, sauna, bany turc i gimnàs. Tota una àrea pensada pel relaxament i descans i fruir d'unes vacances úniques.

També compta amb una àrea perquè els clients puguin jugar al minigolf “Adventure”, matalàs "Jumping pillow", pistes de tenis, ping-pong i 4 pistes multi sport. Al Vilanova Park els clients també poden gaudir de programes d'animació complets per a nens i adults i del restaurant Mas Roquer, amb una àmplia oferta gastronòmica i que acredita ser el millor restaurant de càmping de tot Espanya. L'establiment, un dels més premiats d'Europa i que ostenta diferents distincions, té accés amb bus des de Barcelona (Ronda Universitat, Plaça Espanya).

L'Àmfora, càmping de 4 estrelles a la Costa Brava

L'Àmfora és un càmping de 4 estrelles ubicat a Sant Pere Pescador que disposa de tots els serveis i instal·lacions per passar uns dies de descans i vacances amb total desconnexió. Envoltat per un paisatge únic i en un entorn excepcional amb un accés directe a la platja de Sant Pere Pescador, els visitants poden practicar tant activitats físiques com aquàtiques i beneficiar-se d'un ampli programa també d'activitats infantils, el que el fa ideal per a famílies.

L'estada a l'Àmfora es pot fer en diferents allotjaments: parcel·les, molt espaioses, ja que mesuren entre 90 i 180 metres quadrats i algunes fins i tot estan equipades amb bany privat o desaigües; apartaments de 2 a 4 persones amb tot el confort com a casa i mobilhomes i bungalous de diferents característiques i també adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Tots els detalls estan presents per fer que l'estada sigui excepcional. I per gaudir d'unes vacances refrescants res millor que el complex aquàtic del càmping que inclou quatre piscines adaptades al que es vulgui: nedar, relax o jugar. Al llarg de l'any ofereix diferents ofertes i promocions per adaptar-se sempre a les necessitats dels clients.