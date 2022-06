Menjar carn d'alta gamma no ha de ser un luxe. Pionera en aquest tipus de carns, Discarlux selecciona setmanalment i des de l´origen les millors peces de vaca vella i bou. La costella nacional extra, la costella top europea importada des de països com Polònia, Àustria, Holanda i Alemanya o la costella de bou, són només alguns dels productes més insignes d'un catàleg tan exquisit.

Ara, per tal de facilitar l'adquisició dels seus productes als clients, l'empresa càrnia ha tret al mercat una botiga en línia per poder comprar carn gourmet des de casa i beneficiar-se del servei de venda a domicili i l’atenció personalitzada. Tots els productes, envasats al buit, són enviats en un camió refrigerat per respectar en tot moment la cadena de fred.

Sempre amb el segell de qualitat garantit, les comandes es reben en un termini entre 48 i 72 hores des de la sortida de les instal·lacions. Gaudeix ara d'un 5% de descompte a la botiga en línia de Discarlux afegint-hi el codi PIBERICA per a compres de, com a mínim, 59 euros.

Les millors mitjanes del món, a només un clic

La mitjana és un tall que s'obté del llom alt. Com que és una peça amb gran quantitat de greix a la costella és molt més sucosa i té més sabor que altres peces.

La costella de vaca top europea és el producte més exclusiu de les peces portades des d'Europa. D´un 1 quilo aproximadament, aquesta exquisida costella prové únicament de bestiar de les ramaderies més selectes d'Europa, triat després d'una exhaustiva selecció que garanteix carns amb un gust magnífic i bon greix infiltrat.

Aquestes costelles són seleccionades una a una en escorxadors de confiança d'Alemanya, Holanda i Polònia, que, posteriorment, es maduren a les instal·lacions de Discarlux el temps necessari per assolir el seu punt òptim.

La costella de vaca nacional extra de Discarlux procedeix d'animals que han estat seleccionats en escorxadors, explotacions i cases particulars. Aquests caps de bestiar, de més conformació i greixament, han estat criats i alimentats en les millors condicions en ramaderies de prestigi i han portat una vida de benestar en harmonia amb el medi rural.

Localitzada entre la cinquena i la novena costella al llarg de l'espina dorsal de l’animal, la costella nacional extra és el tall per excel·lència que utilitzen els mestres rostidors bascos i navarresos. La carn de boví és rica en proteïnes d'alt valor biològic, vitamines i minerals. Les costelles de vaca en particular tenen una elevada qualitat nutricional gràcies als aminoàcids essencials que aporten.

Ideal per ser cuinada a la graella o a la planxa, la costella de vaca té una qualitat inigualable i un sabor únic que la converteixen en un dels plats preferits dels que busquen carns especialment sucoses.

Les costelles de bou nacional de 2 quilos i de bou de llom alt de 3 quilos provenen de races autòctones nacionals i del nord de Portugal i són “la joia de la corona” d'aquesta empresa càrnia. El sabor del bou és més intens que el de la vaca i les seves propietats estan determinades pel sexe i l'edat. En realitat, poca gent és capaç de diferenciar una carn de l'altra. Tu ho pots fer?

La vaca és un animal amb capacitat reproductiva que pesa al voltant de 600 quilos i té una edat superior a 48 mesos. El bou, per la seva banda, té aquesta mateixa edat, però és un mascle castrat que pot arribar a pesar sovint més de 1.000 quilos.

Aquesta distinció “hormonal” és la que fa que les carns de la vaca i el bou siguin totalment diferents ja que un animal castrat desenvolupa més quantitat de greix infiltrat i és aquest greix, de color ambre que tira cap a daurat, el que li concedeix una textura i un sabor inigualables.

Com més gran és l'animal, més vermella és la carn, més sabor tindrà i més temps de maduració necessitarà, procés vital per aconseguir una carn d'altíssima qualitat. L'eliminació d'aigua de la carn aconsegueix una concentració més gran del sabor i la descomposició del col·lagen aconsegueix que la carn sigui més tendra.

Per al consum òptim, la carn de vaca ha d'estar madurant entre 30 i 50 dies i la de bou entre 90 i 120 dies, encara que cada peça és tractada individualment per aconseguir un resultat perfecte. Els temps de maduració del bou i els alts costos de producció fan que el preu d'aquesta carn sempre sigui més elevat i pugui superar els 80 euros/kg. Si us ofereixen carn de bou a “preus assequibles”, probablement es tracti de carn de vaca.

Cuina la mitjana perfecta des de casa

No cal anar a un restaurant per gaudir de la millor costella. Comprar la peça a la botiga en línia i cuinar-la fàcilment a la paella de casa pot convertir-se en el millor pla per a una celebració especial. Aquí et diem com aconseguir-ho:

• El dia abans, obrim el plàstic i en traiem la costella perquè la carn respiri. En un plat i tapada amb un drap net, fiquem la carn a la nevera i deixem que s'oxigeni durant tota la nit.

• L'endemà, traiem la carn a temperatura. És recomanable a l'hora de cuinar carns vermelles de bon gruix donar-los un temperat previ al forn abans de fer-les a la paella. Això sí, a una temperatura no gaire elevada, uns 50º o 60º durant aproximadament 7/8 minuts.

• Un cop temperada, separem l'os de l'espinada i de la costella. Farem un parell de talls al greix sense arribar a la carn perquè no s'arrugui en el cuinat. Deixem l'os al forn a 200 º graus.

• Agafem un tros de greix i hi untem la paella com si fos oli. Després, untem la costella per evitar que la carn s'enganxi i la cuinem a foc fort durant 1 o 2 minuts per cada costat de la costella.

• A continuació, abaixem una mica el foc i, durant 2 o 3 minuts per cada costat, seguim escalfant la carn homogèniament.

• La sal la tirem a última hora, un cop finalitzi el procés de planxa.

• Després, traiem la mitjana del foc i la deixem reposar perquè s'assentin els sucs durant uns 2 minuts.

• Trinxem la costella, tallem el greix i l'apartem. Després, tallem la carn. Trossegem el greix i el col·loquem al plat al costat de la carn. És molt important que el plat estigui calent, però no gaire, perquè no se segueixi cuinant.

• Traiem l'os del forn, hi tirem sal i l’unim a la resta del plat.

• Ja estem preparats per degustar una costella d'alta gamma cuinada de manera senzilla i casolana, amb un sabor inigualable.

Discarlux, carn de vaca i bou d'alta gamma a l'abast de tothom

José Portas i Carlos Ronda, apassionats del seu ofici, van fundar el 2005 Discarlux. Des de la seu del grup a Madrid, donen servei nacional i internacional a restaurants, rostidors, sidreries, hotels, supermercats i carnisseries. Un equip exigent i experimentat, que porta a la sang l'ofici i que coneix de primera mà les races, els productors i escorxadors amb què treballa i controla la gestió de cada peça des de l'origen, donant-los la maduració necessària per assolir el punt òptim en base a les seves característiques.

Tot per oferir un servei personalitzat de venda als paladars més exquisits. Una aposta per la qualitat en comptes de la quantitat que busca animar a consumir menys carn, però més ben triada.

Gaudeix ara d'un 5% de descompte per a compres de 59 euros com a mínim a la botiga en línia de Discarlux afegint el codi PIBERICA i comprova de primera mà el que ja han experimentat altres clients. Que una vegada que es tasta carn que, realment, té gust de carn, ja no es vol menjar res més.