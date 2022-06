El parc aquàtic Aqua Brava, ubicat a Roses, ha inaugurat la temporada 2022 amb energia i amb ganes de recuperar la plena normalitat després d’uns anys marcats per la pandèmia. Per aquest motiu, segueixen amb ganes que tothom pugui gaudir de l’«Aquaxjump», una zona d’atraccions per als que busquen la sensació més gran d’adrenalina. Aquesta zona compta amb diferents tobogans de salts de graus de dificultat o atreviment variat, i identificats per colors: groc, taronja i vermell (el més complex).

En aquest espai també hi ha diversos salts «Jungle jumps», de tres alçades diferents (2,5 metres, 3,5 metres i un espectacular salt de 5 metres per als més atrevits).

Des del parc també proposen tobogans per utilitzar amb flotador, on els usuaris poden experimentar una caiguda ràpida i sorprenent i, per últim, un altre tobogan tancat, així com una baixada en espiral que proporciona una diversió assegurada. Aquesta zona, apte per a adults i joves a partir de 16 anys, proporciona una oportunitat única de descarregar adrenalina i deixar-se anar de la manera més refrescant possible. Des del parc aquàtic destaquen que hi ha un sistema d’autoregistre on la persona s’ha de registrar per accedir a l’atracció. També insisteixen que cal estar en bona forma física, saber nedar perfectament i no tenir lesions prèvies que impedeixen un bon moviment.

Un cop ben fet el registre, comença la diversió. A la zona s’hi accedeix per un pont que creua la gran piscina que rep tots els tobogans de l’«Aquaxjump». El parc posa a disposició dels usuaris vídeos que mostren el funcionament de les instal·lacions i que es poden veure a través del canal d’Aqua Brava a Youtube.

Una proposta familiar

Aquabrava ofereix unes instal·lacions àmplies amb activitats diverses i serveis de restauració i relaxació per a gaudir amb família o amics. La diversió està assegurada amb el «Black Hole», el «Camell», el «Kamikace» o l’«Octospeed» amb les seves 8 pistes ràpides per baixar a un ritme trepidant i molt divertit i a més amb pantalles on surt la velocitat de baixada i qui guanya. Tampoc us podeu perdre la piscina d’onades, amb fins a 7 modalitats d’onades.