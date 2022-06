Unes vacances en família són el moment ideal per redescobrir-nos, per jugar plegats, per compatir estones màgiques, per teixir complicitats i generar plegats expectatives de futur. Per fer-ho però, necessitem d’un entorn que ens acompanyi en tots els sentits: espais a l’aire lliure on l’únic límit sigui l’horitzó, serveis turístics adaptats a les nostres necessitats, activitats atractives per a totes les edats i propostes de lleure originals... Un llistat de desitjos inabastables segons els cànons de les estades estiuenques més clàssiques, però que a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró s’han transformat en una realitat tangible.

Des de l’any 2014 el municipi està acreditat per l’Agència Catalana de Turisme amb el segell de qualitat «Platja en Família» que el certifica com un destí ideal per aquest model de vacances, estades o sortides gràcies a una oferta d’establiments d’allotjament, restauració i oci dissenyats per facilitar-nos l’acollida. També per una aposta pública per garantir la seguretat del més menuts, alhora que els ofereix un ampli ventall d’espais de lleure, parcs i zones verdes, i els ofereix una àmplia proposta d’activitats configurada per tallers, concerts, visites guiades, animació a la platja, concursos culturals i grans esdeveniments pensats per gaudir-ne en família.

Una mirada singular que es tradueix en un ventall d’espais patrimonials per visitar com són el centre històric i el castell de Benedormiens de Castell d’Aro o la vil·la romana de Pla de Palol a Platja d’Aro. Tampoc hi trobarem a faltar espais d’oci gràcies a una trentena de parcs infantils d’allò més originals, d’un gran skatepark o de les divertides fonts de la Plaça del Mil·lenari on refrescar-s’hi esdevé una autèntica festa. Alhora els amants de la natura podran fer observació ornitològica al Parc dels Estanys, pedalar per la via verda o passejar pels camins de ronda vora el mar.

Durant tot l’any podem apropar-nos a la biblioteca fer participar de tallers, sessions de contes i concursos originals; gaudir de la celebració de les diades internacionals del Joc, de la Família i de la Infància; participar en la cavalcada dels Reis de l’Orient, viure intensament el Carnaval, apropar-nos al Pessebre Vivent de Castell d’Aro o xalar al Parc Infantil de Nadal. I també descobrir els indrets més especials del municipi gràcies a tres gimcanes interactives acompanyats dels simpàtics personatges Xalarina i Xalarí, les mascotes del turisme i les activitats familiars al municipi.

A l’estiu les possibilitats es multipliquen per fer de cada dia una jornada inoblidable: visites teatralitzades, propostes d’animació al Passeig Marítim, Mini Club a la Platja Gran, Festival Xalaro d’espectacles familiars, gran castell de focs artificials la nit de sant Joan, Festes Majors, circulació de mini trens, Mercat Medieval de Castell d’Aro... I és clar, la possibilitat de gaudir de parcs d’aventura, bolera, multicines, parc aquàtic... Sense oblidar un entorn natural que facilita el senderisme i les sortides amb bicicleta, i la possibilitat de banyar-se en platges majestuoses amb multitud de serveis a l’abast o a petites cales on pins, roques i barquetes es fonen amb tots els blaus de la mediterrània.