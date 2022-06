Tot està a punt per iniciar-se la nova temporada turística i les perspectives són bones i optimistes. Després de dos anys marcats clarament per la pandèmia, el sector turístic comença a recuperar-se. La Setmana Santa passada ja va ser bona i els símptomes van ser esperançadors i, per aquest motiu, s’espera situar-se a nivells anteriors a 2019, la darrera temporada que es va desenvolupar amb una certa normalitat

Les vacances de Setmana Santa van suposar un bany d’optimisme pel sector de la restauració i l’oci nocturn que també espera amb els braços oberts aquesta nova temporada, ja que ha estat un dels sectors econòmics més castigats i més afectats per les restriccions sanitàries. Dades molt bones En el seu moment, des de Fecasarm ja es va apuntar que s’havia complert les previsions del sector i s’havia arribat a dades «molt bones», fins i tot equiparables a les de l’any 2019 amb una mitjana d’ocupació del 80%. Alguns dies de Setmana Santa alguns locals d’oci nocturn van fregar el ple total. Que el sector turístic es va recuperant també queda reflectit en la contractació laboral. Per l’exemple, l’atur va baixar en 1.543 persones a les comarques gironines durant l’abril gràcies a les vacances de Setmana Santa i l’inici de la temporada turística. La baixada de l’atur té una explicació clara: l’inici de la temporada turística i l’arribada de la Setmana Santa. Unes vacances marcades pel relaxament de restriccions per la covid-19 i just abans que s’acabés l’obligatorietat de portar mascareta en interiors. A les comarques gironines, el sector terciari (dins el qual hi ha comerç i hostaleria) va reduir fins a 1.500 aturats tan sols durant aquest mes. La temporada passada tot i la crisi marcada encara per la pandèmia va ser prou bona. Segons les dades que es van conèixer a principis d’any el turisme català va permetre salvar la temporada turística a les comarques gironines, ja que la xifra de visitants internacionals encara va ser molt baixa a causa de la pandèmia. Les darreres xifres Segons les dades fetes públiques pel Patronat de Turisme, les comarques gironines van rebre 5,6 milions de turistes i 17 milions de pernoctacions durant l’any passat. Es tractava de xifres que encara es van situar per sota de les registrades l’any 2019, abans de la pandèmia: concretament, es van rebre un 28% menys de viatgers i es van generar un 34% menys de pernoctacions. Tot i això, les dues xifres van experimentar un creixement del 69% respecte al 2020, quan les restriccions de la pandèmia eren més fortes. A la Costa Brava es van rebre 4,9 milions de turistes (un 23% menys que el 2019) que van generar 15,2 milions de pernoctacions (un 35% menys que abans de la pandèmia). Pel que fa a la seva procedència, el primer lloc va ser per al mercat català, amb 2,5 milions de turistes i 7,5 milions de pernoctacions, el que suposa un creixement del 5,7%. En segon lloc, es va situar el mercat francès, amb uns 700.000 viatgers i 2,3 milions de pernoctacions, mentre que la tercera posició va ser per al mercat espanyol, amb gairebé 664.000 turistes i 1,9 milions de pernoctacions.