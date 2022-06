Estiu i música són, des de fa una colla d’anys, sinònims a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró. Enguany és el moment de la recuperació total de formats de quatre festivals: Xalaro, Nits de Jazz, Desemboca i FestiSurf. Propostes que es complementen amb la 39a Cantada d’Havaneres i Cançons de Taverna amb Port Bo, Americanus, i Son de La Havana (dissabte 9 de juliol); les actuacions musicals de les Festes Majors de S’Agaró (14-17 de juliol), Platja d’Aro (11-15 d’agost) i Castell d’Aro (6-11 de setembre); i el cicle de sardanes i havaneres en escenaris de petit format.

El 8è Festival Xalaro d’espectacles i concerts familiars (18 i 19 de juny) proposa una vintena d’actuacions gratuïtes al Passeig Marítim de Platja d’Aro: instal·lacions interactives i itinerants; circ, malabars, mim, dansa o màgia; i la música de Soul & Funk pels més menuts, Silent Disco Kids, Els Atrapasomnis, La Karamba, o El Pony Pisador (www.xalaro.cat). Les Nits de Jazz a Platja d’Aro celebren el seu 25è aniversari a Cavall Bernat, amb vuit concerts gratuïts, un cada divendres de l’1 de juliol al 26 d’agost (23 h). Una proposta amb les principals formacions del país (Liceu Big Band, La Vella Dixieland, Barcelona Gospel Messengers o The Lindy Hoppers Band...), que s’apropa a diversos estils en un escenari a cel obert i arran de mar (www.nitsdejazz.com). L’entitat local Arocinema amb el suport de l’Ajuntament organitza dues propostes. El 9è Desemboca Rock’n’Roll Festival, dissabte 2 de juliol (21 h) a la Sala Polivalent de Castell d’Aro amb Les Rencards, Los Malinches, The Oddballs i Les Lullies; i diumenge 3 de juliol (13 h) a El Golfo de Platja d’Aro vermut-concert amb Rusted (www.desemboca.com). Dissabte 24 de setembre (20.30 h) al Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro, 10è FestiSurf Costa Brava, a l’entorn del surf-rock amb MFC Chicos, The Barbwires, 13th Magic Skull i Pelomono (www.festisurfcostabrava.com). L’entrada als dos festivals és amb reserva prèvia: 3 euros (inclou consumició) o 5 euros (consumició i xapa commemorativa).