Girona és un territori privilegiat. No cal dir-ho des d’aquí, és un pensament unànime des de tots els sectors turístics i especialment entre els visitants. La seva geografia permet gaudir d’unes vacances, ja sigui en temporada d’estiu com a l’hivern mentre que durant la resta de l’any sempre hi ha unes quantes activitats, esdeveniment, mostra o fira per fer una escapada d’uns dies o un cap de setmana. Girona es pot gaudir per terra, mar i aire.

La demarcació gironina disposa d’una gran oferta hotelera repartida en establiments hotelers de diferents categories, càmpings, apartaments, cases rurals i altres allotjaments. Es pot gaudir tant de la costa com del Pirineu amb una oferta lúdica i d’oci de primer nivell. Es pot esquiar tant al mar amb la pràctica de diferents esports nàutics a diferents punts del litoral com esquiar en les diferents estacions d’esquí gironines que tenen un gran prestigi des de fa molts anys. També es pot fruir per aire. Hi ha diferents possibilitats per a la pràctica de diferents modalitats. La Selva, amb els salts en parapent, el Ripollès amb pràctiques similars i l’Empordà que des de fa anys és un autèntic paradís pels amants del paracaigudisme en serien només alguns exemples. El turisme de creuers a poc a poc va obrint forat en els ports de Palamós i Roses.

Des de fa anys, Girona també és un territori molt atractiu per l’anomenat turisme esportiu. Durant els darrers temps ha agafat una gran embranzida el cicloturisme. La demarcació disposa d’una gran xarxa de vials i carrils bici que permeten fer un recorregut des de la costa fins a la muntanya. Cada vegada són més els ciclistes, i no només els professionals, el que escullen la demarcació per fer el seu esport i la seva afició. Passa el mateix amb el golf. Hi ha molts amants d’aquest esport que trien algun dels diferents camps i instal·lacions per combinar la pràctica esportiva amb el relaxament i les vacances. La gastronomia és també una altra de les millors cartes de presentació. La seva qualitat gastronòmica ha traspassat totes les fronteres possibles. L’opció del bon menjar i la qualitat que acrediten els seus vins és també un atractiu per a molts visitants i els gurmets més exigents. La projecció exterior és molt important i actualment les xarxes socials juguen un paper molt important. Per això hi ha accions des del territori com per exemple la que promou el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona impulsant la campanya que porta per nom InstaGreens, i que va consistir en una trobada d’Instagramers a la Costa Brava i el Pirineu Gironí per divulgar les activitats i projectes vinculats a la sostenibilitat que es desenvolupen al territori. I la capital de la demarcació, Girona té atribuïda també un protagonisme essencial a l’hora d’atraure turisme. El seu patrimoni artístic i monumental, els seus museus, el call jueu i el barri vell són cada vegada més coneguts -i no només per alguns rodatges de pel·lícules i sèries- sinó pel treball de promoció que es fa des de fa molts anys. Girona ja no és només un destí de sol i platja. Té molt més a oferir.