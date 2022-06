Potser ara no és el millor moment per l’encariment dels carburants i per la pujada generalitzada dels preus, però viatjar per carretera sempre és una bona opció. Si el viatge és compartit és una bona manera de repartir les despeses del desplaçament. Viatjar amb el nostre automòbil ens dona també una certa autonomia per poder fer les aturades que desitgem. Podem fer una ruta abans de sortir de casa i planificar l’itinerari fins al nostre destí. És important, però tenir en compte alguns consells abans d’afrontar la sortida.

Segons les estadístiques, a Espanya solem fer durant les vacances de setmana santa i estiu una mitjana de 500 km amb cotxe per a arribar als nostres destins. L’excés d’equipatge, el nombre d’hores al volant, els nens que no paren i s’avorreixen o el trànsit en les carreteres, poden fer que aquests desplaçaments siguin molt estressants. Aquests són alguns consells que no cal obviar: Fes un bon manteniment preventiu. Una de les primeres coses i de les més crucials, sens dubte. És necessari portar el vehicle a un taller en els dies previs i assegurar-nos que tant l’estat dels pneumàtics, les pastilles de frens, les llums o l’aire condicionat entre altres funcionin bé. Assegura’t de fer una llista amb l’imprescindible per a no oblidar res. Recorda’t d’avisar també a algun familiar o amic de confiança del viatge perquè ens reculli la correspondència, ens regui les plantes o cuidi les nostres mascotes. Valora quins accessoris i elements és millor portar o comprar en el destí per a no transportar coses innecessàries. Col·loca tot l’equipatge de manera segura, perquè en cas de frenada brusc no surti cap objecte disparat o colpegi els ocupants. Descansar. És crucial dormir prou el dia anterior. Planifica la ruta en etapes. Divideix el trajecte en trams i fes relleus de conducció. Contempla el nombre de parades per a calcular el temps i no et marquis una hora d’arribada. Si viatges amb nens és imprescindible que programis algun joc per a fer, preparis alguna llista de reproducció o busquis les pel·lícules que projectessis durant el camí perquè no s’avorreixin. Si pots fer el viatge de nit, és una bona opció perquè els menors puguin passar el viatge dormint i no se’ls faci pesat. En cas que viatgis amb animals, lliga’ls convenientment. Carrega bateries de mòbils, tauletes o qualsevol altre dispositiu electrònic abans de sortir. Omple el dipòsit de gasolina i planifica els proveïments de carburant per a evitar que no trobis benzineres quan les necessitis. Planeja una alternativa per la qual seguir en el cas que hi hagi molt trànsit o carreteres tallades. Prepara una farmaciola de primers auxilis i tingues a mà els dispositius de senyalització en cas d’accident o avaria, com ara armilles reflectores, etc. Davant situacions meteorològiques adverses com pluja, calamarsa, neu o gel extrema les precaucions.