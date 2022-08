La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha recordat aquest dimarts que Mundo Crypto, empresa que organitza un acte sobre criptomonedes dissabte vinent en el WiZink Center de Madrid, i alguns patrocinadors d’aquest esdeveniment no tenen autorització per prestar serveis d’inversió o captar fons.

Segons indica el supervisor borsari a Efe, Mundo Crypto forma part des del juliol de l’any passat de la seva llista grisa, en la qual inclou les entitats que podrien estar captant fons o prestant serveis de naturalesa financera sense cap tipus de permís ni estar registrades a la CNMV.

A més, alguns patrocinadors de l’esdeveniment com Huobi, Bitget i Bybit han sigut objecte d’advertències per part de l’organisme per no estar registrats per oferir serveis d’inversió, cosa que es coneix col·loquialment com a xiringuitos financers.

«Esperem que en aquest esdeveniment els experts i famosos que presenten i hi intervinguin s’informin i informin adequadament els assistents sobre els riscos d’invertir en criptoactius» assenyala la CNMV, «especialment ara que tants inversors estan veient desaparèixer els seus diners per invertir en aquests actius».

El bitcoin, la criptodivisa més coneguda, s’ha desplomat en els últims mesos i el seu valor ha passat de gairebé 70.000 dòlars el novembre de l’any passat a uns 21.000 dòlars en l’actualitat.

La caiguda ha arrossegat alguns criptoactius que van passar en qüestió d’hores a no valer pràcticament res, com va ocórrer al maig amb la caiguda de TerraUSD, una criptomoneda vinculada al dòlar (cosa que es coneix com a stablecoin).

L’edició d’aquest any de l’esdeveniment Mundo Crypto (té el mateix nom que l’empresa que l’organitza) se celebra la tarda del 27 d’agost vinent en el WiZink Center de Madrid, on espera reunir més de 7.000 persones per donar a conèixer novetats i tendències del sector, segons indiquen en un comunicat de premsa els organitzadors.

Està previst que actuïn com a presentadors Cristina Pedroche i Jorge Fernández i actuacions del cantant Maikel delacalle i el mag Julius Dein, entre altres espectacles.

També intervindran com a «ponents» els economistes Daniel Lacalle i Juan Ramón Rallo.

L’empresa organitzadora va néixer el 2019 i ofereix formació per invertir en criptoactius i sobre tecnologia «blockchain» (la que va propiciar l’aparició d’aquests actius i en què estan basats).

Una inversió sense regulació

La CNMV i el Banc d’Espanya han advertit en nombroses ocasions sobre els riscos que implica invertir en criptoactius, però l’absència de regulació impedeix que les entitats supervisores actuïn amb aquestes com amb altres actius convencionals.

La Comissió Europea va plantejar el setembre de l’any passat una iniciativa per acordar a la Unió Europea (UE) una regulació comuna per al bloc i a finals del juny passat els països i el Parlament Europeu van pactar un text, tot i que encara està en desenvolupament i trigarà gairebé un any a entrar en vigor.

La CNMV va aprovar a principis d’any una circular per vigilar la publicitat de criptoctius com a objecte d’inversió amb l’objectiu que sigui veraç, comprensible i no enganyosa per als clients i que inclogui de forma visible els riscos associats a ells.

En els primers quatre mesos d’aplicació de la circular la CNMV va revisar més de 400 peces publicitàries.