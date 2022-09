El món del vi treballa sovint en la divulgació de tot el procés des que el raïm es troba al cep i a la vinya fins que després de tota una acurada elaboració arriba a les nostres taules dins d’una ampolla. Els cellers tenen molt clar que volen obrir i donar a conèixer tot aquest procés a la gent. No es vol que el vi s’associï a un món més aviat elitista. Per aquest motiu, quan arriba la verema se solen organitzar actes populars oberts a la participació de la gent per participar fins i tot en les feines de la verema.

També a la demarcació gironina se celebra anualment la festa del vi per donar la benvinguda al nou producte. I en diferents punts del territori, Sant Martí d’Empúries o a la mateixa ciutat de Girona, se celebren fires relacionades amb el vi i la gastronomia amb degustacions incloses. Això fa que es cridi l’interès de molt públic i cada vegada hi ha gent més aficionada a les activitats relacionades amb el món vitivinícola. Un dels cellers que té clar aquesta obertura al públic és Empordàlia. El celler cooperatiu d’Empordàlia forma part de la Ruta del Vi DO Empordà i ofereix diverses activitats d’Enoturisme a l’Alt Empordà, des de visites guiades al seu celler de vi i molí d’oli, fins a diverses experiències relacionades. Des d’aquest celler també, com fan altres productors del territori, organitzen tallers i cursos d’iniciació al tast de vi i oli d’oliva extra verge, maridatges de formatge amb vi o xocolata amb vi. Són unes experiències úniques d’enoturisme. Sovint aquests cellers associen les seves activitats productives de vi amb actes gastronòmics. Es tracta de maridar el vi i el menjar i l’acceptació és molt bona. A l’estiu, fins i tot alguns tallers van més enllà i organitzen acivitats musicals a les seves vinyes que solen reunir molt públic.