Un dels principals actius de la gastronomia gironina que ha traspassat fronteres són els seus vins. Tota la demarcació de Girona és un territori de bons vins i on es cultiva amb denominador comú de l’excel·lència. La prova són els diferents premis i reconeixements que sovint reben els seus vins, especialment els que estan sota el paraigua de les principals denominacions d’origen.

Girona té cellers de gran qualitat on els cultiva i verema el vi que dona com a resultat uns vins de primer nivell. De fet, tot Catalunya és una gran referència en el món vitivinícola. En aquest sentit, l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) vol situar Catalunya com a referent internacional en la traçabilitat del sector vitivinícola amb anàlisis treballades a través de la tecnologia intel·ligent blockchain. És un dels primers projectes que l’ens començarà a desplegar aquest 2022 en el marc del nou Pla Estratègic – Horitzó 2025, segons es va presentar públicament.

Difondre la cultura del vi

L’INCAVI ha anunciat la posada en marxa una web internacional per difondre la cultura del vi català «amb perspectiva mundial». En aquesta empenta a la difusió, entre altres, es volen potenciar els Vins de Finca Qualificada com a producte «insígnia» de Catalunya, «per posar en valor el territori». Durant els propers anys està previst crear una Gran Ruta Enològica que uneixi els cellers que elaboren aquests vins -mínim, un de cada Denominació d’Origen-. Més a curt termini, però, l’ens ja treballa en una reformulació d’altres eines de difusió, com la Mostra de Vins i Caves que tradicionalment se celebra a finals de setembre a Barcelona. Pel que fa al seu consum, les últimes dades publicades indiquen que, de tot el vi consumit a Catalunya, el 41,5% correspon a productes amb DO catalana. La directora general de l’INCAVI, Alba Balcells considera que «això és una anomalia» i sosté que els propers anys «cal fer un salt important» per incrementar aquest percentatge, si bé defuig de xifrar quin seria el consum idoni.