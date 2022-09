Josep Pla ja parlava en diversos dels seus escrits de les excel·lències i les particularitats tant paisatgístiques com climàtiques de la zona Terraprim, a mig camí de l’Alt i el Baix Empordà. En aquesta zona empordanesa hi ha el celler Vins de Taller de Siurana d’Empordà, un projecte que va néixer fa vint anys de manera familiar en el que preval l’excel·lència per sobre de la producció.

El celler ha demanat en repetides ocasions entrar a la DO Empordà, però s’ha trobat amb contínues negatives. Davant d’aquesta impossibilitat juntament amb altres quatre cellers ha decidit sol·licitar a l’Institut Català del Vi (Incavi) el reconeixement com a Indicació Geogràfica Protegida (IGP), una distinció que avala la qualitat dels productes que s’hi cultiven, conreen o produeixen en un territori. Es tracta d’una distinció creada per la Comunitat Europea l’any 1992. A l’Estat espanyol n’hi ha 41 i en cas d’atorgar-se aquesta seria la primera a tot Catalunya pel que fa al vi, segons ha explicat Antoni Falcón responsable del celler Vins de Taller. Acompanyen la sol·licitud altres productors de la zona com Pago Diana de Sant Jordi Desvalls, Mas Ferran de Ventalló, Baronia de Vilademuls de Parets d’Empordà i el celler de Jordi Olivé de Sant Mori. Tots ells reuneixen les mateixes característiques. Estan situats dins l’àmbit geogràfic del Terraprim i els seus productes reuneixen les característiques tan ben recollides per Pla. L’expedient ja està presentat i s’està a l’espera de si s’atorga aquest segell.

Vins de Taller és un exemple de l’anomenada producció de km 0. Darrere de cada vi hi ha aquesta empremta particular treballant amb sistemes ecològics i amb pràctiques bioquímiques i productes naturals per tractar la vinya i combatre les plagues. En lloc d’utilitzar productes químics, el celler té un gran espai enjardinat fruit de l’experiència d’Antoni Falcón en el terreny de la jardineria i juntament amb la seva dona, Patrizia, arquitecte-paisatgista, fa anys van crear aquest espai realment espectacular. Aquí creixen i es tenen cura de plantes que després tenen diverses utilitats en forma de preparats vegetals per lluitar contra insectes, plagues, repelents antifúngics i antioxidants...entre d’altres. Aquestes tècniques de conreu ecològic i biodinàmic han donat fruit a diversos vins que han rebut diferents reconeixements. El vi jove Cervus va ser medalla d’or al Girovi mentre que el Marieta -fet 100% amb Marcelan- va ser medalla de plata. També va rebre una medalla d’or en un concurs de vins ecològics a Alemanya i la prestigiosa revista francesa Gilbert&Gaillard li va atorgar també dues medalles d’or.

A les seves vinyes es cultiven les varietats de viognier, syrah, malbec (cot), marselan, merlot, cortese, lledoner roig i monastrell. I el fruit són una varietat de vins que els seus promotors defineixen com a «ecològics, biodinàmics d’autor, un tros de l’Empordà a cada ampolla, camins plens d’aromes i una agradable complexitat».

En la seva gamma alta hi podem destacar el Siurà negra o un blanc molt interessant el Baseia. Pel que fa a la gamma mitjana hi té un lloc preferent el Gris Rosat Homenatge a Josep Pla i el seu «Quadern gris». I en la seva gamma bàsica, que conviden des del primer moment a prendre vi, trobem la producció d’animalons molt vistosos com l’Eriçó (Garnatxa Blanca); el Faisà (Merlot); el Cérvol (Malbec); l’Òliba (Syrah); la Marieta (Marselan); i la Tortuga (Monastrell).