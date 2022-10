Un dels actes inclosos en la programació de la 48a edició de la Setmana Mundial del Mediador d’Assegurances és la concessió del Premi Sol. Enguany s’arriba a la seva 33a edició i els finalistes són: Asefa, Aseguranza, Mutuacat, La Previsión Mallorquina i Reale. El lliurament es farà dins del marc de la festa que tindrà lloc el pròxim 20 d’octubre a l’hotel Palau de Bellavista By Urhhotels. El guanyador serà finalment desvetllat a partir de les 9 de la nit, abans de la cloenda dels actes i es recuperarà la presencialitat total sense les restriccions i límits de l’anterior edició.

Aquest és un premi que gaudeix d’un notable reconeixement dins del sector. El Premi Sol va ser instaurat pel Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona l’any 1990. Disposa d’una gran trajectòria ja que arriba a la seva 33a edició i amb finalistes prou reconeguts. El guardó té com a objectiu distingir a aquella «entitat, organisme o institució d’àmbit nacional o internacional que s’hagi destacat en la tasca de l’enfortiment i defensa de la figura del mediador col·legiat i en les seves relacions amb el nostre col·legi, per les seves actuacions a favor del sector assegurador o pel seu compromís amb la societat», segons han explicat des del col·legi els promotors del Premi Sol.

El primer guanyador va ser la firma Cresa-Grup Allianz-rAs. Històricament durant aquestes tres dècades hi ha hagut molts guanyadors el que remarca el prestigi de rebre aquesta distinció. Entre les empreses que han aconseguit aquest reconeixement hi ha per exemple FIATC, Generali, Plus ultra, Winterthur,Reale Assegurances, Liberty Seguros, Mapfre, Vitalicio o Sabadell Grup Assegurador, el Consorcio de Compensación de Seguros i el Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, entre d’altres.