El GEiEG, l'entitat centenària i capdavantera en l'àmbit esportiu i social a les comarques gironines, ha revolucionat els serveis de fitness de les seves instal·lacions amb una aposta ambiciosa i decidida per convertir-se en una referència en l’àmbit de l’entrenament cardiovascular i muscular i la salut física. El club ha renovat les dos sales de fitness i tres d’activitats dirigides, a Sant Narcís i Sant Ponç, equipant-les amb una àmplia varietat de maquinària d’última generació Technogym, comptant també amb una extensa i variada graella de classes grupals, amb més de 90 sessions setmanals per a totes les edats. L’Àrea de Fitness compta amb tècnics especialitzats que ofereixen assessorament i plans d’entrenament personal per assolir els objectius de cada usuari o usuària. A més, a Sant Narcís també s’ha instaurat un sistema de monitoratge i sessions virtuals Aplifit.

Els usuaris podran gaudir de sessions de tonificació, del mètodes pilates, practicar l'anomenat energy ciclying, una activitat de resistència damunt la bicicleta, sessions de zumba i strong zumba, del programa d'entrenament bodybalance, d'activitats amb l'objectiu de dissipar el dolor d'esquena que molta part de la població pateix i d'altres pràctiques com ioga, global fit o pilates hipressius. Les activitats estan dirigides per personal acreditat i de primer nivell Totes les activitats estan coordinades i dirigides per professionals acreditats i de primer nivell. Sota el lema "Ara et toca a tu, apunta't a la revolució" s'ofereix un gran ventall de possibilitats adaptades a les condicions de cada persona i dels objectius que es volen assolir. Les sales de fitness del GEiEG de Sant Narcís i Sant Ponç estan obertes de dilluns a divendres de 7 a 22h i dissabte de 7 a 14h. Sant Ponç també obre diumenge de 8 a 14h. Els equipaments disposen d’aparcaments de bicicletes i patinets i estan ben connectades amb la xarxa de transport públic. Sens dubte, t'ofereixen les màximes facilitats perquè t'animis i provis aquesta gran oferta d'activitat física i esportiva. Aquestes millores dels serveis de fitness coincideixen amb el llançament d’una magnífica promoció de socis, amb quota d’entrada gratuïta i mensualitat de fitness gratuïta fins al mes de novembre. Trobareu tota la informació aquí.