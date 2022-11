Catalunya necessita nous habitatges per afrontar el futur i, per extensió, les comarques gironines es troben en la mateixa situació. Un càlcul estimat fet pels promotors catalans és que calen entre 20.000 i 30.000 nous habitatges. Per províncies, la de major demanda és Barcelona (entre 7.000 i 13.000 habitatges), seguida de Girona (entre 6.000 i 11.000) i Tarragona (entre 3.000 i 9.000). En el cas de Lleida, la part baixa de la forquilla estima una caiguda de la demanda de 500 habitatges, mentre que per la part alta podrien fer falta fins a 1.500 nous pisos. Amb aquestes xifres en mà, el sector reclama a les administracions polítiques urbanístiques que permetin la generació de nou sòl i la recerca de fórmules de col·laboració per incrementar els índexs de producció.

Els promotors catalans consideren que la demanda d’habitatge en propietat a Catalunya també doblarà l’oferta l’any 2025. El ritme de construcció d’habitatges així ho certifica i, per tant, les perspectives son bones i les sensacions positives. «Ens hem de posar més aviat que tard a fer aquests habitatges que la societat catalana necessita», afirma el president de l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis, Xavier Vilajoana. Segons el president de la patronal, les promocions que s’han aixecat en el darrer any i mig s’han venut pràcticament totes sobre planell i desmenteix que hi hagi grans bosses d’habitatge buit a Catalunya. «És un imaginari», afirma. Segons Vilajoana, només queden algunes restes d’estocs en zones de baixa demanada fruit d’una mala planificació prèvia a la crisi de 2008. En aquest sentit, l’àrea metropolitana és encara la zona amb més pressió, però la pandèmia, i també l’alliberament dels peatges, ha «ajudat a redistribuir millor la demanda» en el territori. Actualment ja són moltes les empreses que aposten per projectes «fora de la primera i segona corona» de l’àrea metropolitana. L’estudi apunta que fins a 2025 quedaran obsolets uns 64.000 habitatges a Catalunya, dels quals només es preveu que es puguin «renovaran» uns 3.000. El treball de la UPF també alerta de la dificultat de determinats col·lectius, com els joves, per accedir a un habitatge.