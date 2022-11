El sector de l’enginyeria viu un bon moment en paraules del degà dels enginyers tècnics industrials. Fabrellas es mostra preocupat per l’augment del preu de l’energia i destaca que tenim un parc d’edificis envellit i amb moltes mancances.

Quina radiografia faria del mapa de l’habitatge de les comarques gironines?

Pel que fa a l’enginyeria, podem dir que, sí que estem en un bon moment. L’activitat d’assessorament, projectes sobre eficiència i sostenibilitat van molt a l’alça.

Arribarem algun dia a tenir habitatges 100% sostenibles i amb eficiència energètica?

No és impossible, és una qüestió d’inversió econòmica, però essent realista ho veiem difícil, hi ha un parc d’edificis molt gran i amb moltes mancances.

L’augment constant del preu de l’electricitat no deu ajudar gaire oi?

L’augment, diria fins i tot artificial del preu de l’energia no facilita les coses. Moltes empreses tenen moltes dificultats per pagar les factures, això pot provocar tancaments amb pèrdues de llocs de treball. A les llars les famílies també els hi representa una càrrega molt important el que pot provocar una reducció del consum i de rebot de l’activitat econòmica, i també no oblidem, dels ingressos de l’administració via impostos per atendre les necessitats de la societat.

Els parcs eòlics marins són una bona solució? El seu plantejament presenta una important oposició actualment

Girona necessita energia, només produeix un 1% del que consumeix. Totes les opcions per generar-ne s’han de valorar seguint criteris de sostenibilitat del territori, però no hem d’oblidar que per exemple els aqüeductes romans tenien un gran impacte paisatgístic i ara es consideren monuments a preservar. Dels parcs eòlics marins el que s’ha de dissenyar molt i molt bé és l’impacte a terra (subestacions, línies etc..., aquesta és una afectació molt important i que no se’n parla gaire.

Sovint hem parlat de la necessitat de la incorporació de la dona al món de l’enginyeria i les carreres tècniques? Hem avançat?

És molt important l’aportació femenina a l’enginyeria, cal destacar que si es revisen els expedients acadèmics de l’Escola Politècnica Superior de Girona, les estudiants tenen molt bones notes. I a la pregunta si hem avançat s’ha de dir que molt poc, la proporció que tenim al nostre col·legi és d’un 8% o 9% i diria que a l’Escola Politècnica Superior de Girona entre tots els graus d’enginyeria, arquitectura.... representen un 25% dels estudiants.