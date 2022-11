Un habitatge de protecció oficial o habitatge protegit és aquella construcció promoguda per les administracions públiques per tal d’afavorir a les persones amb menys recursos i que d’una altra manera no podrien comprar o llogar un habitatge en el mercat.

L’avantatge principal d’aquesta mena d’edificacions sens dubte està en el preu, que sol ser molt inferior a l’habitual, a més de poder accedir a altres subvencions o ajudes de les comunitats autònomes, segons on ens trobem.

No obstant això, tenir un habitatge protegit té també els seus inconvenients, que cal valorar, com el d’haver d’utilitzar la vivenda sempre com a habitatge habitual (no es pot utilitzar com a negoci o per a llogar), o no poder vendre-la com i quan vulguem, tal i com podríem fer amb qualsevol altra mena d’habitatge.

Les condicions

I és que vendre abans del termini protegit (que sol ser d’entre 10 i 30 anys, segons la localitat), suposa haver de reintegrar totes les ajudes rebudes fins al moment més els interessos reportats, i fer-lo amb posterioritat a aquest termini, també pot tenir les seves restriccions, entre elles, no poder vendre a qualsevol preu, o tenir prioritat en la compra l’Administració davant tercers, pel que ens podríem trobar amb no rebre els diners que desitjaríem.

Per a poder accedir a un d’aquests habitatges, és necessari apuntar-se en unes llistes que solen estar a la disposició dels particulars als Ajuntaments o comunitats autònomes, complir amb uns requisits d’ingressos màxims i participar en un sorteig.

D’altra banda, l’Ajuntament de Girona va treure fa unes setmanes unes xifres per demostrar que, a finals d’aquest 2022, el consistori s’haurà gastat els 4,3 milions d’euros (MEUR) per comprar habitatge. Fins ara, s’han invertit més de 3,5 MEUR per adquirir 34 pisos, dos locals i 24 aparcaments. La majoria es concentren a dos blocs de Santa Eugènia i la resta es reparteixen en diferents barris.

A més, s’ha emparaulat la compra d’una desena de pisos d’aquí a desembre, que completaran el paquet que es va pactar, i s’han rehabilitat sis habitatges que es van adquirir el 2020.

L’equip de govern va sortir al pas de les crítiques que li va llançar l’oposició -sobretot, Guanyem- pel que fa a inversió en habitatge. Quatre dies després del ple en què es va debatre el compte general del 2021, el vicealcalde Quim Ayats i la regidora Annabel Moya van voler treure xifres per «deixar clar» que l’Ajuntament executarà els 4,3 MEUR que es van pactar per comprar pisos. «Vull recordar que aquesta era una inversió a dos anys; i per tant, és ara quan toca passar comptes», ha dit la regidora.

Fins ara, de tot aquest paquet, l’Ajuntament de Girona ja s’ha gastat 3.560.397,3 euros. Han servit per comprar 34 pisos, dos locals i 24 aparcaments, i també per rehabilitar sis habitatges més que s’havien adquirit el 2020. Per a aquestes darreres obres, la despesa ha estat de 160.000 euros.