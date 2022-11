Una de les condicions indispensables per mantenir una llar equilibrada i en condicions és la seva neteja. A banda de tenir les estances netes i en ordre també cal tenir present la neteja de molts dels electrodomèstics que fem servir pràcticament de manera diària. Des de la nevera als aparells d’aire. Per exemple ara és el moment de posar a punt els aparells de calefacció, però també d’endreçar i netejar el sistema d’aire condicionat per a l’estiu vinent.

L’aire condicionat s’ha convertit en un element indispensable en totes les llars, no tan sols per l’augment progressiu de les temperatures a causa del canvi climàtic, sinó també pels preus cada cop més competitius, gràcies a l’existència de les multituds de marques disponibles en el mercat. Aquests electrodomèstics, no obstant això, requereixen un manteniment periòdic si volem que tinguin un funcionament òptim, per la qual cosa els experts recomanen revisar-los i netejar els seus filtres aproximadament cada tres mesos, o almenys, de manera anual. En qualsevol cas, la freqüència dependrà de l’ús que li donem, de la zona en la qual residim o de l’existència de mascotes o persones al·lèrgiques en la llar. Aquesta neteja és molt fàcil de realitzar i no requereix massa temps. A més, mantenint els filtres nets i en perfecte estat, podrem allargar la vida útil de la màquina, ens suposarà un estalvi energètic i el que és més important, millorarem la qualitat de l’aire que respirem. Els passos a seguir per a netejar els filtres són: - Assegurar-nos abans de començar, que l’equip està desendollat per a evitar qualsevol perill. - Aixecarem la tapa frontal de l’aparell per a poder accedir al filtre. - Retirarem el filtre del seu ancoratge. - Netejarem la pols i brutícia acumulada en el filtre. Per a això, podem fer-lo amb l’ajuda d’un drap mullat o bé passant-lo per l’aixeta amb aigua temperada. Evitarem l’ús de qualsevol sabó o producte abrasiu, així com la utilització de raspalls de truges dures. - Una vegada ben net, assecarem el filtre. - Quan estigui totalment sec, procedirem a col·locar-lo de nou en el seu lloc. - Tancarem la tapa, i encendrem l’aire, deixant-lo almenys uns 10 o 15 minuts funcionant, procurant que no hi hagi ningú en l’estança. Per a una major higienització, podem polvoritzar el filtre amb un bactericida específic i deixar-ho a punt.