Tota llar necessita una nota de color. El color és vida i tota casa es necessita vida. La gamma de colors interiors és molt variada però hem de tenir en compte alguns consells.

El color blanc continua sent el color preferit de la majoria quan es tracta de decoració. I és que és la base neutra perfecta per a combinar qualsevol moble o accessori, ja que transmet per si sol calma, frescor i ordre. Això sí, és important saber combinar-ho amb altres elements que ressaltin la seva bellesa.

Aquestes són alguns dels motius que ens poden decantar a triar el blanc en el nostre habitatge:

- Aporta lluminositat, doncs és el color que més reflecteix els raigs del sol i impedeix que la calor s’acumuli, sent per tant una bona elecció per a habitatges situats en llocs molt càlids.

- Atorga equilibri i harmonia.

- Àmplia visualment els espais.

- Accentua les formes i els volums, al contrari del que passa amb el negre que «dissimula» les imperfeccions i irregularitats.

- Gràcies a la seva versatilitat, es pot jugar amb qualsevol textura, teixit o tonalitats.

El color de la puresa

A més, hem de saber que el blanc està associat en la majoria de cultures amb la puresa, la innocència, la higiene, la divinitat i la sinceritat. En Feng Shui a més significa prosperitat i intel·lectualitat i en psicologia la inspiració, la reflexió, l’obertura i el creixement interior.

Per tot això, aquest color, que per a alguns és la combinació de tots els colors, i per a uns altres l’absència total, és un color molt aconsellable si desitgem donar-li un aire nou al nostre habitatge. Això sí com amb tot, cal evitar abusar d’ell, ja que una llar massa blanca pot veure’s freda i amb carència de personalitat.