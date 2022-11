Hi ha qui les anomena les Illes Afortunades, i no els falta raó. L'arxipèlag canari flota en una eterna primavera de 23 °C de mitjana formada per gairebé 5.000 hores de sol repartides al llarg dels 365 dies, fet que la converteix en una de les principals fonts de vitamina D de tota la Unió Europea en qualsevol època de l'any. Un ambient sempre càlid, confortable i ple de vitalitat que també es respira gràcies a la brisa marina que proporcionen més de 1.500 quilòmetres de costa i que, igual que l'aigua que les banya, és rica en sals minerals i molt beneficiosa per a la salut. Però hi ha molts motius més per gaudir de les Illes durant uns quants mesos.

Passejar al teu ritme per paisatges increïbles

Gaudir sense presses de les Illes és sinònim de descobrir llocs amb el poder d'aturar el rellotge, encara que només sigui durant un instant. Platges de totes les formes i colors, reserves marines plenes de vida, o piscines naturals on sentir l’autèntica calma. A més, el viatger també pot recórrer màgics senders entre boscos mil·lenaris o paisatges volcànics, així com observar de nit els cels més nets d'Europa, o sorprendre's amb fenòmens tan únics com els mars de núvols o l'ombra del Teide, la més gran del món projectada sobre l'oceà.

Aturar-se a conèixer la cultura i les tradicions

Les Illes Canàries tenen una cultura pròpia rica i un estil de vida singular, que les fa encara més úniques. A més de ciutats i pobles plens d´encant, també permeten descobrir multitud de propostes culturals i d'oci. Són de visita obligada els llocs reconeguts per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat, com La Laguna (Tenerife), considerada “la primera ciutat colonial del món”, o el jaciment arqueològic de Risco Caído y Montañas Sagradas (Gran Canària). Encara que si disposem de més temps, podrem conèixer el ric patrimoni cultural amb llocs com el Castell de San Cristóbal (Lanzarote), la Torre del Conde (La Gomera) o els petròglifs del Julan (El Hierro). A més, gaudir d'una llarga estada a les Illes Canàries també permet endinsar-se en les seves tradicions i festes populars, així com descobrir la gran qualitat de la seva artesania local.

Sabors i aromes amb identitat pròpia

Les Illes Canàries tenen una identitat gastronòmica única, marcada per la singularitat de les seves terres i climatologia, però que ha estat cuinada a foc lent durant generacions per artesans i cuiners locals. Potser per això, cada cop més restaurants són reconeguts amb les prestigioses Estrelles Michelin, entre altres guardons.

I és que a l'arxipèlag podem degustar des de delicioses varietats de peix fresc fins a saboroses carns, productes amb Denominació d'Origen Protegida com els formatges i la mel, plats típics com el 'gofio', o dolços tradicionals com el 'Bienmesabe' o les 'quesadillas'.

Un brindis per la vida

Les Illes Canàries també són terra de vins. Per això, si tenim la gran sort de passar diverses setmanes (o diversos mesos) en aquestes delicioses illes, no ens podem perdre els vins, apreciats per les seves característiques singulars. Les seves vinyes encara preserven varietats etnològiques gairebé extingides a tot el món i també han donat vida a noves tipologies úniques com la Malvasia Volcànica. Un treball heroic realitzat de manera manual i que ha convertit les Illes en un referent mundial en el món de l'enologia i en una parada obligatòria per a tots aquells que consideren que un glop de bon vi, acompanyat d'un bon àpat o sobretaula, enforteix les amistats i el cor. Salut!

La tranquil·litat de ser a la U.E.

L'arxipèlag compta amb totes les comoditats de ser a la Unió Europea, com ara una cobertura sanitària de qualitat amb alguns dels millors hospitals d'Espanya i que és d'accés totalment gratuït amb la TSE (Targeta Sanitària Europea). També està connectat amb vols directes des de gairebé qualsevol ciutat espanyola i europea. Tot perquè puguis venir a les Canàries i gaudir amb tota la tranquil·litat d'aquestes Illes que allarguen.