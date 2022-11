Considera com l’artista català més representatiu de l’Art Brut, el Museu del Suro de Palafrugell presenta aquests dies una exposició de Joaquim Vicens Gironella amb el títol «Viure en temps convulsos i crear des dels marges». La mostra temporal, que va obrir les portes el 16 d’octubre passat i podrà ser visitada fins al 15 de gener de 2023, té com a objectiu donar a « conèixer i posa en valor l’obra de Gironella i el reconeix com un dels autors més importants dins els corrents artístics internacionals de la postguerra europea», segons els seus promotors.

La instal·lació ja comptava amb alguna peça artística sobre suro de Vicens Gironella però, en aquesta ocasió, s’ha volgut anar més enllà i recuperar la memòria d’aquest artista amb una mostra que té com a comissari l’historiador de l’art, Narcís Selles «fruit de la col·laboració entre el Museu Memorial de l’Exili de La Jonquera (MUME)» i el mateix Museu del Suro. Segons s’explica des del museu «aquest treball acurat es plasma en l’edició d’un rigorós catàleg on s’ha fet un estudi sobre l’autor i la seva obra, però on també s’hi publica la part més significativa de les memòries inèdites de Vicens Gironella, en què tracta la seva experiència de la Guerra d’Espanya, l’exili, la Segona Guerra Mundial i la seva activitat com a escultor». Vicens Gironella era nascut a Agullana, a l’Alt Empordà, l’any 1911 i va morir a Tolosa de Llenguadoc el 1997. La seva trajectòria artística és molt reconeguda i les seves peces són presents a «diversos museus i ha format part de mostres internacionals altament rellevants, a París, Londres, Ravenna o Ginebra». Per acostar la seva obra al públic s’han organitzat també una sèrie de visites guiades i activitats familiars i per a escolars.