Els experts ho tenen molt clar: tots, tant particulars com a petites i grans empreses, estem exposats a patir un atac i veure perillar les nostres dades personals. L’exposició al perill és permanent però, evidentment, es poden prendre mesures.

Des de fa deu anys, octubre ha estat declarat el «Mes Europeu de la Ciberseguretat» com a part d’una iniciativa posada en marxa per les institucions de la UE, l’Agència de Ciberseguretat de la UE i els estats membres. Coincidint amb aquestes dates es publiquen consells per sobre com actuar en cas d’un ciberatac.

Els consells

1. Molta precaució a l’hora de descarregar arxius.- el Ransomware pot estar ocult en una gran diversitat d’arxius de descàrrega en Internet principalment en pàgines relacionades amb la descàrrega de música, sèries o videojocs.

2. Compte amb l’email.- el camí més freqüent utilitzat per a realitzar aquest tipus de ciberdelictes és l’email a través d’una acció de phising. En aquesta mena d’accions de suplantació d’identitat acostumen a demanar claus d’accés, dades d’autenticació o un altre tipus d’informació crítica. Si ens arriba un email d’aquest tipus, el primer que hem de fer és desconfiar i confirmar que l’URL que apareix és oficial.

3. No instal·lar apps no oficials, és la via principal per a la infecció de telèfons intel·ligents i tauletes.

4. És fonamental disposar de còpies de seguretat, que es realitzin periòdicament i protegir-les en discos durs extraïbles o en el núvol per a poder accedir a ells en cas de robatori, pèrdua o xifratge.

5. Mantenir sempre actualitzats tots els sistemes operatius perquè els fabricants inclouen en les noves versions millors sistemes de ciberseguretat per a evitar que siguin vulnerables a ciberamenaces.

6. Actualitzar també l’antivirus.

7. Conscienciar-nos sobre la importància de la ciberseguretat i establir hàbits cibersegurs, com els esmentats anteriorment.

Tot plegat es tracta de prendre mesures per poder almenys minimitzar els impactes d’un possible ciberatac.