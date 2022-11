El 2 de novembre de 1988, investigadors de la Universitat de Cornell van descobrir un virus desconegut que aguaitava en els seus sistemes informàtics. A les quatre hores del seu descobriment, el virus “cuc Morris” va envair diversos altres sistemes universitaris, així com ARPANET, una de les primeres versions de la Internet actual. Així, el cuc Morris es convertia en el primer exemplar de malware autorreplicable que va afectar a Internet.

Sis dies després, dos experts informàtics de l’Agència de Projectes de Recerca Avançada de Defensa dels EUA (DARPA) van recomanar reunir un «Equip Nacional d’Acció contra Infeccions Informàtiques» (NCAT) per a respondre les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, els 365 dies de l’any a aquesta mena d’atacs. El 14 de novembre, l’Institut d’Enginyeria de Programari (SEI), un centre de recerca connectat amb la Universitat Carnegie Mellon, va crear l’Equip de Resposta a Emergències Informàtiques (CERT).

El 1988, el Dia Nacional de la Seguretat Informàtica va sorgir al capitoli de Washington DC, del Grup d’Interès Especial sobre Seguretat, Auditoria i Control de l’Associació de Maquinària Informàtica (ACM) com una manera de crear consciència sobre els delictes cibernètics i els virus.

Atenció pel Nadal

Segons un article de Networld de 2004, «es va triar el 30 de novembre perquè l’atenció sobre la seguretat informàtica es mantingués alta durant la temporada nadalenca, quan la gent acostuma a estar més concentrada en la temporada alta de compres que a frustrar les amenaces de seguretat». El 2003, el CERT i el Departament de Seguretat Nacional dels EUA van unir forces per a crear el Sistema Nacional de Consciència Cibernètica.

El Dia Nacional de la Seguretat Informàtica està dissenyat per a crear consciència sobre els problemes de seguretat cibernètica i per a ajudar les persones a mantenir la seguretat en línia. Per exemple, moltes persones reutilitzen les contrasenyes, però és possible que una bona quantitat d’aquestes persones no sàpiguen que reutilitzar les contrasenyes significa que és més probable que un pirata informàtic obtingui accés al seu número de targeta de crèdit que d’una altra manera. Prendre’s el temps per a revisar les millors pràctiques de seguretat de contrasenyes pot ajudar les persones a evitar targetes de crèdit compromeses, entre altres escenaris no desitjats.

El Dia Nacional de la Seguretat Informàtica empodera a les persones perquè es facin càrrec de la seva presència i identitat en línia.

Per als primers organitzadors, el Dia Nacional de la Seguretat Informàtica exigeix parar atenció cada 30 de novembre perquè la seguretat cibernètica afecta tot, des d’on es fan operacions bancàries i com es gasten els nostres diners fins a qui elegim per a un càrrec públic.

Per descomptat, l’objectiu és que no es vol una repetició de MyDoom, el pitjor virus de correu electrònic de la història, que va causar danys per valor de 38.500 milions de dòlars, així que aprenguem a mantenir-nos segurs en línia!