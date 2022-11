L’any 2023 una de cada dues empreses generarà el 40% dels seus ingressos mitjançant la venda de nous productes o serveis digitals. Per això, accelerar la migració al cloud és el principal pas que han d’abordar les empreses per a poder competir en aquest nou escenari digital actual. Més enllà d’adoptar un enfocament obert cap a la tecnologia que millora directament les operacions, els processos, i els serveis, el pas al núvol porta una sèrie de reptes que les organitzacions han d’abordar: incrementar el rendiment d’aplicacions i processos de l’organització, eficiència en costos, increment de la seguretat al voltant de la privacitat i sobirania de la dada, i tot això en un context on la sostenibilitat s’ha convertit en un imperatiu per al 72% de les organitzacions pel seu impacte directe en l’eficiència energètica i el compliment dels objectius ESG.

Davant aquest panorama IDC Espanya pronostica en el seu nou estudi «Potenciant el núvol: com extreure tot el potencial del núvol en benefici del seu negoci», que el mercat espanyol de cloud pública aconseguirà els 2.875 milions d’euros al final de 2022, amb una taxa de creixement anual format pel 21,9% entre 2021 i 2025, que conduirà a una facturació de 5.143 milions d’euros. En aquest document, IDC explica que això es deu especialment al fet que el núvol públic és l’entorn més popular i comú per a implementar aplicacions i serveis empresarials d’una manera rendible, fàcil d’usar i escalable, la qual cosa permet donar resposta als reptes actuals de l’organització, més enllà dels departaments tècnics, on es requereix el desplegament d’aplicacions de manera més ràpida i eficient. Per això, el segment de PaaS creixerà un 32% en el període 2022-2025, pel seu impacte en l’increment de l’agilitat i resiliència empresarial. No obstant això, les organitzacions no només estan movent les seves càrregues de treball des d’entorns on-premise al núvol públic, sinó que també busquen múltiples opcions de núvol, ja sigui pública, privada, híbrida, multinúvol o contenidors, en funció dels requisits operatius i reguladors de cada organització. Segons l’enquesta europea Future Enterprise Resiliency and Spending Survey d’IDC, les organitzacions espanyoles estan invertint en múltiples estratègies de núvol (46%), assignant capacitats i recursos a través de múltiples núvols. Addicionalment, el 32% cerca una experiència sense friccions entre els múltiples núvols, sense preocupacions sobre la ubicació de les dades i aplicacions, i cosa que és més important, aconseguint el màxim impacte empresarial a través de l’accés a les dades de manera segura, utilitzant una àmplia gamma de recursos. En aquest sentit, la integritat, qualitat, disponibilitat, protecció de dades entre núvols, mobilitat i resiliència cibernètica són les cinc capacitats principals que les organitzacions busquen desenvolupar per a garantir la resiliència de les dades. Això indica que gairebé tots els aspectes del cicle de vida de les dades han de ser robustos per a aconseguir aquesta resiliència. Des de la perspectiva de gestió de dades, es requereix una protecció unificada en cloud que atorgui la capacitat de moure dades a través d’entorns híbrids de múltiples núvols i la capacitat de recuperar-se d’atacs de ciberseguretat com el ransomware. Si parlem d’estratègia de dades, les organitzacions busquen millorar les capacitats, accés, qualitat i disponibilitat de les dades per a garantir la resiliència d’aquests. En pro de la ciberseguretat En aquest context d’evolució al núvol, la ciberseguretat es col·loca com un imperatiu de negoci en les agendes dels CIO. De fet, el mercat apunta cap a un moviment de la seguretat perimetral cap a la seguretat de la dada, amb la governança de la dada i l’empleno normatiu en el centre de les estratègies. La qualitat, la seva mobilitat entre núvols i fins i tot la sobirania de la dada són el més important per a les mitjanes empreses mentre que les grans organitzacions se centren en la resiliència cibernètica. Per això, no sorprèn veure el creixement del 7,7% del mercat de seguretat a Espanya respecte de l’any anterior (situant-se en els 1.749,3 M€), i amb creixement sostingut de dos dígits (11,8%) fins a 2025 on s’espera que superi la barrera dels 2.200 M€. Els segments de major creixement són els relatius a serveis gestionats de seguretat (11,8%), serveis d’integració (11,8%) i serveis de xarxa (10,6%).