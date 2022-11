Es diu Toby, és un gall dindi i, malgrat ser un personatge d'animació, ja ha robat el cor de molts usuaris. Es tracta del protagonista del primer anunci de Nadal vegà que ha creat l'organització People for Ethical Treatment of Animals (PETA), Persones per l'ètica en el tracte dels animals en català, amb l'ajuda de l'agència Dream Farm.

La campanya, que advoca per un Nadal sense carn, comença a l'interior d'un camió que va camí a l'escorxador. A l'interior del vehicle, en Toby i la seva mare es troben amuntegats entre desenes d'aus que esperen l'arribada del seu fatídic destí. Un cop de sort permet a la cria de gall dindi escapar-se'n. En Toby acaba a casa d'una família d'acollida. El temps passa, l'animal es fa gran i s'acosten les festes de Nadal. Tot fa pensar que l'animal acabarà a la taula. O això creu la petita criatura, qui a través d'anuncis televisius veu com els galls dindis protagonitzen el plat principal dels àpats festius. L'angoixa de l'animal s'esvaeix quan la família adoptiva el tracta com a un membre més de la família i no com a part del menú nadalenc.