L'elecció d'aliments en aquesta època de l'any sol dependre de les tradicions i els costums de cada família. Les pipes de gira-sol són una opció clàssica com a aperitiu i per compartir entre amics i familiars. I és que, per Nadal, l'important és gaudir d'aquests petits plaers i, si és possible, en la millor de les companyies.

El Nadal pot ser un període difícil per mantenir-se fidel a una dieta sana a causa de l'abundància d'aliments bons però poc saludables que s'ofereixen en aquesta època de l'any. Tot i això, hi ha coses que pots fer per mantenir-te en el camí de la salut durant el Nadal. A més de fer esport o limitar el consum d'alcohol, amb una mica de planificació i d'autocontrol, és possible gaudir d'aquesta temporada sense sacrificar la salut. Fer eleccions saludables i mantenir un estil de vida actiu són alternatives ideals.

En aquesta època de l'any, el consum de snacks augmenta, i si és possible triar-ne un que contingui magnesi, potassi i seleni (ajuden a millorar el rendiment i frenar l'estrès oxidatiu) o folats, proteïnes i fibra (que ajuden a aconseguir un bon manteniment de l'organisme) molt millor. Aquest és el cas de les pipes de gira-sol, un aliment que aporta els nutrients necessaris per suportar els excessos i esdevenir l'ingredient estrella del Nadal.

Aquest aliment, referent cultural i molt habitual en el dia a dia dels espanyols, és ideal per acompanyar els grans moments nadalencs, i donar un toc nutritiu i saciant als habituals excessos típics d'aquestes festes.

Raons per incloure pipes de gira-sol aquest Nadal

Milloren l'estat d'ànim

Aquest petit aliment compta amb minerals i nutrients que ajuden a regular el nostre estat d'ànim i també ajuden a posar fre a l'estrès oxidatiu. Tenen un alt contingut en triptòfan, un aminoàcid que afavoreix la producció d'una hormona que afecta l'humor: la serotonina, també coneguda com a hormona de la felicitat. ¿Hi ha res millor que millorar l'estat d'ànim per gaudir-ne?

Protegeixen el cor

Les pipes de gira-sol són un aliment especialment ric en àcids grassos poliinsaturats. Aquests greixos “bons” ens serveixen per reduir els nivells de colesterol dolent en sang, cosa que disminueix notablement el risc de patir un atac de cor o un vessament cerebral.

A més, el seu contingut en vitamina E, juntament amb els seus antioxidants, ajuda a la renovació cel·lular, proporciona elasticitat a venes i artèries, protegeix el cor i prevé malalties cardiovasculars.

Et cuiden la pell

És obvi que per Nadal tendim a descuidar-nos. Per això, és important prendre aliments que facin la feina per nosaltres i ens mimin per dins. Les pipes de gira-sol són una font de zinc imprescindible i tenen propietats antiinflamatòries, cosa que ajuda a reduir l'acne. A més, gràcies a les vitamines del grup B, aquest aliment és considerat un complex revitalitzador i antienvelliment.

Afavoreixen el manteniment dels cabells

Incloure les pipes de gira-sol a la teva rutina és una bona manera d'aconseguir uns cabells sans i forts; i és que una dieta equilibrada que contingui proteïnes, fruites, verdures, llavors i greixos saludables és fonamental per afavorir el creixement i lluentor dels cabells, ja que aporta les vitamines i minerals essencials per mantenir-los sans.

Són petites grans aliades per a l'esport

Amb l'arribada de Nadal, és molt important fer esport i mantenir un estil de vida actiu. Les pipes de gira-sol són l'acompanyant perfecte per descansar després d'aquestes jornades esportives. Gràcies al contingut en potassi, millorem el nostre rendiment i evitem possibles lesions; i el seleni present en aquest deliciós snack ajuda a mantenir en bon estat les nostres articulacions.

És un aliment saciant

Gràcies al seu contingut en triptòfan, les pipes de gira-sol són l'aliment indispensable per menjar entre hores, ja que permeten regular la gana. A més, aquest aliment és ric en greixos saludables ideals per a l’organisme.

Ajuden a dormir millor

Com ja hem esmentat, el triptòfan és l'aminoàcid que afavoreix l'aparició de la serotonina. Però un dels seus beneficis també és que és essencial per a la síntesi de melatonina, una hormona que regula el son i que en aquestes festes és més necessària que mai.

Són molt versàtils

Ja sabem que les pipes de gira-sol funcionen molt bé com a snack, però ¿sabies que també pots comptar amb elles als teus plats preferits? Des d'acompanyament en els teus esmorzars fins a ingredient principal per a una salsa, passant per topping per a les postres. Sens dubte, un toc cruixent als teus àpats nadalencs és el millor aliat per triomfar en família.