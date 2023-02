El municipi de Santa Cruz de Tenerife és el cor de l'illa, una ciutat moderna que batega fort i que ha fet un pas endavant per posicionar-se com una de les millors ciutats d'Espanya per viure, descobrir, visitar i posar en marxa un negoci.

Santa Cruz de Tenerife és comerç, restauració, lleure, comunicacions, turisme, un lloc d'oportunitats de negoci per a empreses espanyoles i ciutat de referència, i li sobren els arguments per demostrar-ho. La capital de Tenerife té incentius fiscals que l'han posat al capdavant de les millors ciutats d'Espanya per invertir-hi, amb incentius fiscals engegats per l'Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife com a instrument per a la reactivació de l'economia municipal.

Gràcies a aquests incentius, Santa Cruz de Tenerife ja ocupa la segona posició d'Espanya a l'Índex de Llibertat Econòmica de Ciutats Espanyoles 2022 de la Fundació Avance de la Libertad. No és l'únic índex que posa en valor els incentius fiscals de la ciutat, perquè el Servei d'Estudis de la Comunitat de Madrid Rànquing Tributari ja va ratificar Santa Cruz com la capital de província amb menor fiscalitat.

L'IBI de Santa Cruz de Tenerife se situa en un nivell mitjà/baix, igual que l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), té l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i l'impost de circulació més baix de tot Espanya, que se suma a la bonificació de les taxes de recollida de residus a pimes i autònoms. ¿Quins són els avantatges d'invertir a Santa Cruz de Tenerife? Ja a la ciutat 12.000 autònoms estan exempts de diverses taxes municipals i 90.000 famílies han estat bonificades, i seguirà la mateixa línia, ja que el 2023 es bonificarà al 100% la taxa d'obertura de negocis a Santa Cruz de Tenerife.

El conjunt de mesures introduïdes per l'Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife en els darrers dos mandats suposen un estalvi fiscal d'11,2 milions d'euros per a famílies i pimes, i un avantatge sense igual a les Canàries i les millors de tot el territori nacional.

El temps a Santa Cruz de Tenerife no és l’únic incentiu perquè cada any milions de turistes s’acostin a la ciutat per deixar-se enamorar.

Santa Cruz ja compta amb 51 serveis turístics que posseeixen el distintiu de qualitat SICTED, entre altres, gran part de la planta alojativa, els principals museus i altres llocs d'interès turístic. Tot el treball de la pròpia Societat de Desenvolupament, així com dels agents, entitats, empreses i professionals del sector turístic del municipi, han permès aconseguir xifres com la de 1,7 milions de turistes que van visitar la capital en 2022, superant les xifres de 2021 i situant-nos gairebé en nivells anteriors a la pandèmia o la de 124.596 creueristes solo el mes de desembre (dels quals 7 de cada 10 va visitar la ciutat), cosa que significa un augment del 14,6% respecte a l'any de prepandèmia. Per a 2023 ja hi ha programades fins a 313 escales de creuers en el Port de Santa Cruz de Tenerife.

Amb l'objectiu de continuar creixent i, sobretot, millorant aquestes xifres per a un salt qualitatiu, l'Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife ha anunciat la seva intenció d'injectar uns 44 milions al sector turístic de la capital en els pròxim sis anys, una inversió que té l'objectiu de reprendre la línia que s'havia marcat la ciutat abans de l'arribada de la pandèmia COVID, i que busca ser capital turística d'una illa turística.

Dins del Pla Estratègic Turístic Santa Cruz de Tenerife es posarà en marxa plans de sostenibilitat turística, amb 5 milions procedents dels fons Next Generation per reconvertir el litoral en els propers tres anys, amb obres transformadores com la del dic escullera nord-oest de Las Teresitas o el carril bici. A més, el Consistori preveu desenvolupar estudis de mobilitat, invertirà en la millora de les oficines de turisme de la capital amb 895.000 euros, i col·locarà el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife com un dels atractius principals de la ciutat i valor afegit del municipi.

Amb aquest objectiu, l'Ajuntament de la capital de Tenerife té previst un pressupost de 195.000 euros per a la millora i ampliació del passeig de Carteles del Carnaval i la creació d'una ruta turística autoguiada del Carnaval de Santa Cruz, a més de millores en senyalètica i productes i promoció turística, que en total comptaran amb una empenta econòmica de més d’un milió d'euros.

La implementació d'un pla de xoc turístic va més enllà dels hotels a Santa Cruz de Tenerife, amb una partida destinada a la promoció que suposarà invertir més de 350.000 euros en màrqueting i comercialització de la destinació, a més de la creació de productes, i la recuperació del patrimoni històric.

Què es pot fer a Santa Cruz de Tenerife?

Santa Cruz de Tenerife ha emprès el programa d'inversió més gran en patrimoni històric de la seva història, amb un pressupost global de més de 30 milions d'euros. L'objectiu és recuperar edificis emblemàtics i atractius del patrimoni turístic de la ciutat, per enriquir les possibilitats de Santa Cruz de Tenerife amb història, cultura, patrimoni i tradició.

L'agenda cultural de Santa Cruz de Tenerife creix amb el Temple Maçònic, que comptarà amb una inversió en obres de prop de 3 milions d'euros per posar en valor l'únic edifici construït a Espanya per albergar una lògia, un exemple únic i dels pocs que existeixen a Europa. El 2025, el Temple Maçònic de Santa Cruz de Tenerife serà un immoble destinat a l'estudi i difusió de la maçoneria.

Les obres previstes contemplen també la rehabilitació de l'edifici principal de l'immoble BIC del parc cultural Viera y Clavijo de Tenerife, amb més de 12 milions d'euros per tornar a la ciutadania aquest patrimoni històric, cultural, emocional, afectiu, natural, històric i cultural de la ciutat i de l’illa.

També està incloses dins d'aquesta estratègia les del Palau de Carta, que amb més d'un milió d'euros en la seva rehabilitació es convertirà d'aquí a uns mesos en la principal oficina turística de la capital.

L'Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife ha aprovat el projecte de les obres per a la rehabilitació de l'antiga Escola d'Arts Aplicades, situada a la plaça d'Ireneo González, un edifici catalogat com a Bé d'Interès Cultural i el projecte del qual contempla l'actuació en més de 4.800 m2 de planta construïda, amb una inversió que supera els 7,6 milions d’euros. Aquesta se suma a altres inversions com el palau de Carta, amb 1,3 milions, i la recuperació de l'entorn del castell de Sant Andreu, al voltant d'un milió d'euros.

Ocupació a Santa Cruz de Tenerife, futur en positiu

El comportament de les dades d'ocupació en la capital és positiu des del final la pandèmia. Respecte a l'atur, s'ha descendit en 1.374 persones desocupades (un 6,4% menys) respecte a l'any prepandèmia (dic 2009), passant de 21.580 en 2019 fins als 20.206 al desembre de 2022. Això suposa comptar des de maig, amb uns nivells d'atur similars als de l'any 2009.

A les dades de desocupació, cal sumar-los el molt bon comportament de la contractació en la capital, amb 119.530 llocs de treball en empreses instal·lades en Santa Cruz, la qual cosa representa un màxim en tota la sèrie històrica (des de l'any 2010).