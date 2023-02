Viatjar, fer una sortida de cap de setmana o bé una escapada més llarga a l’estranger amb una caravana és una de les millors opcions que tenim si, el que busquem, és fer-ho amb absoluta llibertat i al nostre ritme. Les caravanes han evolucionat molt i en el mercat trobem autèntics vehicles que són un luxe viatjar-hi, ja que disposen de totes les comoditats que ens podem imaginar. Coneix aquí dues propostes que has de tenir en compte a l'hora de planificar el teu viatge amb aquest mitjà. Una caravana aporta valors com la convivència, l'economia, el confort i l'aventura.

Activans, on comença la teva aventura

Sembla que l'hivern s'acomiada a poc a poc i, amb l'arribada de la primavera i l'augment de les temperatures, estem pensant en les properes vacances. Val la pena viatjar en furgoneta camper. L'avantatge més gran de viatjar en autocaravana és la independència: cada persona marca el seu ritme. Si s'opta per aquesta modalitat ens podem allunyar de les zones més concorregudes i viure aventures en zones meravelloses, de vegades inaccessibles per manca d'allotjament turístic o de transport. I tot això, sense haver de renunciar a la comoditat! Amb l'Activans – lloguer de campers a l'Alt Empordà, es poden llogar autocaravanes molt ben equipades amb espai per a 4 persones per a estades de només 2 nits o més, amb tots els serveis inclosos en el preu.

Aquestes cases mòbils estan equipades amb cèl·lules solars al sostre i un gran dipòsit d'aigua, i garanteixen la independència i la llibertat. Els lloguers d'autocaravanes d'Activans, a Viladamat, permeten viatjar amb mascotes. Tant si es tracta d'una escapada de cap de setmana o d'un viatge més llarg per a parelles, grup d'amics i, per descomptat, per a famílies, Activans ofereix una gran varietat de paquets i ofertes especials. Els ciclistes poden deixar les seves bicicletes dins de la casa mòbil i els portabicicletes estan inclosos en el preu. Aquest concepte únic també atrau els e-bikers, perquè les bateries es poden carregar directament a la casa mòbil. Activans també ofereix lloguer d'articles esportius.

Les assegurances per a caravanes i autocaravanes de Terránea

Terránea és la corredoria d'assegurances que ha aconseguit conquistar el món del caravàning en l'àmbit nacional. Fundada l'any 1998, en el seu comparador multiram ofereix les opcions més econòmiques del món del caravàning. Ofereix assegurances anuals a tercers per a caravana a preus molt econòmics i assequibles, concretament des de 37€/any, i també des de 180€/any per a autocaravanes. La contractació es pot fer 100% en línia o, si es prefereix, per via telefònica.

A més, si es formalitza la contractació, es pot disposar d'un assessor personal que s'encarregarà de gestionar en tot moment l'assegurança i oferirà el millor preu i cobertures en el moment de la renovació, sempre buscant el benestar del client. També es pot disposar d'una àrea de clients amb totes les pòlisses i rebuts, i un equip de tramitadores al servei del client, que s'encarregarà de defensar-lo davant la companyia contrària en cas de sinistre.

Però sens dubte el producte que més ha crescut és l'assegurança per dies per a caravanes (des de 50 cèntims al dia) i autocaravanes (des d'1,95 € el dia), permetent assegurar el vehicle únicament els dies que es desitgen.