Sri Lanka, Filipines, Bali, l'antiga Ruta de la Seda, Grècia... tot són destinacions interessants que proposa Eurovances ara que acomiadem el fred i ens acostem al mes de maig. Si es vol gaudir del maig viatjant arreu del món cal conèixer algunes de les propostes triades que reuneixen llocs paradisíacs i també plens d'història.

Sri Lanka, anomenada la Perla de l’Índic i coneguda amb el nom de Ceilan fins al 1972, compta amb un ric Patrimoni de la Humanitat; aquí trobem els cultius més exuberants de l’Índic, entre els quals destaquen el te i, sobretot, les anomenades espècies de les Índies, com la canyella de Ceilan, el cardamom, el pebre o la nou moscada.

Si escollim les Filipines hem de saber que arxipèlag compta amb set mil illes amb trenta-sis mil quilòmetres de costes, cims de gairebé tres mil metres d’altitud i cent milions d’habitants de més de deu grups ètnics diferents que parlen dinou llengües autòctones. Una diversitat cultural que s’equipara a la diversitat natural i paisatgística que hi trobarem.

I arribem al paradís, Bali. L’illa que va fascinar als holandesos amb prou feines ha canviat; no ha abandonat les seves tradicions mil·lenàries, ni els seus temples, ni els seus arrossars, ni la seva hospitalitat llegendària. Bali, la més occidental de les anomenades illes petites de la Sonda, un arxipèlag volcànic situat a l’est d’Indonèsia ens espera.

O potser us agradaria més endinsar-vos en la història?

A mig camí i amb un contingut històric innegable ens trobem la Grècia clàssica, base de la nostra cultura política i filosòfica. Viatges Eurovacances ens ofereix la possibilitat de conèixer aquest país en un itinerari de dotze dies des dels temples de Meteora fins a les restes més ben conservades de la cultura grega passant per dues de les illes més representatives, Míkonos i Santorini.

La Ruta de la Seda és la més suggeridora de les grans rutes comercials de la història i Samarkanda la més misteriosa de les seves ciutats. Aquí ens deixarem seduir per les ciutats més romàntiques, literàries i poderoses de l’antiga Ruta de la Seda, per seguir les passes de Marco Polo, el primer europeu que la va recórrer.

Una mica més a prop es troba la petita i fèrtil Tunísia, governada pels romans sota el nom de província d’Àfrica va entrar a l’imperi convertida en un dels graners més productius de la ciutat eterna.

Opcions per tot tipus d’interès

Si no disposem de molts dies o no volem fer desplaçaments molt llargs Eurovacances inclou en la seva oferta tres propostes ben interessants: una escapada a Màlaga per recórrer l’espectacular Caminito del Rey, gaudir de la bellesa de la seva capital, passejar per la senyorial Marbella, meravellar-se per la força de la natura a les coves de Nerja i deixar-se embolcallar pel pes de la història als carrers de Frigiliana; aconseguir la compostel·la fent els 117 quilòmetres que separen Tui de Santiago de Compostel·la seguint el Camino Portuguès o un recorregut per la Bretanya i la Normandia franceses on cada població ens explicarà una part de la història europea i en el qual podrem admirar el sorprenent Mont Saint Michel i descobrir les marees més altes de l’Europa continental.

Menció especial es mereix el viatge a Bolívia. Un itinerari de 13 dies per un laberint de valls, altiplans i muntanyes situades entre els 6.500 metres dels cims més alts fins a les selves impenetrables de la conca amazònica.

No deixeu passar el mes de maig sense gaudir d’una escapada amb Eurovacances. El seu equip posa al vostre abast poder descobrir indrets i cultures d’arreu del món sempre acompanyats d’un guia i cuidant cada detall.