El campionat de Catalunya Optimist, el més prestigiós de la Vela infantil, se celebrarà a la Badia de Roses en dos caps de setmana, aquest proper dels dies 18 i 19 i el següent del 25 i 26 de març.

La Federació Catalana de Vela va atorgar l’any 2022 al GEN Roses l’organització del campionat de Catalunya Optimist absolut. Així, la Badia de Roses acollirà la competició més important de l’any de la flota catalana de la Classe Internacional Optimist, i també la més nombrosa a nivell mundial.

Més de 150 joves regatistes, de 16 anys cap avall acompanyats de les seves famílies provinents de més de quinze clubs nàutics de la costa catalana, es posaran a prova en aigües de la Badia de Roses en la regata final per a definir la selecció catalana de Vela infantil.

Durant quatre dies de regates, els participants i les seves famílies gairebé ompliran tant els hotels de Roses com les instal·lacions del Grup d’Esports Nàutics, el qual es troba immers en els preparatius per a la competició, destinant tots els recursos necessaris per fer de la trobada un èxit social i esportiu.