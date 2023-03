Girona posa en marxa una nova edició del Fòrum Gastronòmic, una de les cites principals en el món de la cuina que reunirà la participació d’importants xefs de renom internacional. A la vegada, els organitzadors de l’esdeveniment han volgut donar també entrada a la participació ciutadana i, per aquest motiu, els dos primers dies l’activitat es concentrarà al centre de la ciutat.

Aquesta novena edició, que tindrà lloc del 18 al 21 de març, té la particularitat també d’introduir importants novetats. La idea la van expressar molt bé els organitzadors el dia de la presentació anunciant que s’ha volgut reformar i ampliar el programa d’activitats i «d’aquesta manera, les dues primeres jornades del certamen es desenvoluparan íntegrament a diferents espais del centre de la ciutat, i comptaran amb fira d’expositors, ponències, demostracions, degustacions, concursos...». Amb aquesta fórmula s’intentarà arribar a un major nombre de públic i amants del món de la gastronomia.

Pel que fa a l’activitat més professional, s’ha anunciat que els dies 20 i 21 de març «l’activitat s’ubicarà a l’Auditori-Palau de Congressos i a la Fira de Girona, centrada exclusivament en el sector professional de la gastronomia. Hi haurà una àmplia i especialitzada fira d’expositors al Palau de Fires, que de nou serà el principal atractiu de l’esdeveniment i que s’ampliarà ocupant també el pis superior del Palau de Fires». En aquests espais de la Devesa es concentrarà tota l’activitat professional amb la participació de grans cuiners que protagonitzaran demostracions, presentacions de productes i tallers. L’objectiu, resumint, és que d’aquesta «manera, s’eixampla la visió territorial del Fòrum Gastronòmic, com a espai d’acollida obert a tothom, oferint activitats que van des d’experiències gastronòmiques úniques fins a recuperar els nous debats que puguin sorgir durant el certamen i que no s’hagin pogut tractar en profunditat». La demarcació de Girona té un pes molt important en la gastronomia catalana i el seu territori gaudeix d’un gran prestigi. Per aquesta raó, des de l’organització s’ha volgut també treballar i potenciar la relació amb associacions, col·lectius i institucions per oferir «un programa d’activitats que abordi l’actualitat i els reptes del conjunt del sector».