Segons l’‘Estudi sobre els hàbits de consum de cafè a Espanya’ fet pel grup Novell, el 87% de la població espanyola major d’edat pren ocasionalment cafè i un 70% ho fa diàriament. La mitjana diària de cada espanyol se situa en 2,2 tasses al dia i el seu consum es concentra en el moment de l’esmorzar (76%) i després de dinar (61%).

Tot i que diversos estudis observacionals han relacionat compostos en els grans de cafè anomenats polifenols i antioxidants amb beneficis per a la salut, inclòs un risc inferior de diabetis tipus 2, malalties cardíaques i trastorns neurodegeneratius com el parkinson i l’Alzheimer, no tothom pot prendre cafè, atès que està contraindicat en alguns grups de risc de la població amb edat avançada.

Per a ells hi ha diversos substitutius que els pot ajudar a fer el traspàs del cafè a una altra beguda més apta a les seves necessitats.

Mate

El mate és un te d’herbes de sabor terrós i més amarg que la resta de tes, que és molt popular a Amèrica del Sud i que actualment està triomfant moltíssim a Espanya. Conté la mateixa o més cafeïna que el cafè (de 80 a 175 mg per tassa). És per aquesta raó que els que el prenen indiquen que els provoca menys fatiga i més bon enfocament, però sense nerviosisme. Per contra, segons explica un estudi de la Universitat de Harvard, algunes investigacions vinculen el consum de grans quantitats de mate amb un risc més elevat de certs tipus de càncer, inclosos els de cap i coll, estómac, bufeta i pulmó.

Yaupon

El yaupon és un te d’herbes originari dels Estats Units amb un sabor similar al te verd. Conté menys quantitat de cafeïna que el cafè, uns 60 mg per tassa, i segons els seus degustadors redueix la inflamació i augmenta l’energia, i també conté teobromina que augmenta el flux sanguini i dona un impuls d’energia més lent i durador que la cafeïna. No obstant, té el desavantatge que la combinació de les dues substàncies, teobromina i cafeïna, pot augmentar la freqüència cardíaca i interferir amb el son.

Matcha

Prové de la mateixa planta que el te verd, tot i que a diferència d’aquest, el matcha es cultiva a l’ombra, fet que el protegeix de la llum solar i l’oxidació i el dota d’un contingut de polifenols antioxidants més elevat, específicament de teanina i catequina. Tal com detalla la investigació de la Universitat de Harvard, la quantitat de cafeïna per tassa que aporta el matcha varia substancialment i pot anar dels 40 als 175, cosa que obliga a prendre’l amb cautela.

Xicoira

A diferència de totes les anteriors, la xicoira no procedeix de la fulla sinó que és l’arrel de la planta ‘Chicorium Intybus’. Conté fibra prebiòtica anomenada inulina que es caramel·litza durant el torrat, i dona a la beguda un color marró fosc amb un gust de nou, més dolç i menys amarg que el cafè tradicional, però sense la sensació d’impuls d’aquest ja que no conté cafeïna. El seu principal benefici, més enllà de l’absència de cafeïna, és que té propietats antiinflamatòries.