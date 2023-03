En una societat cada dia més preocupada per l’estalvi, llençar menjar continua sent el dia a dia de la majoria de famílies. En moltes ocasions, per falta d’organització. Però ara, la tecnologia també s’està interessant en l’àmbit de la llar per evitar que caduquin els aliments.

Es tracta d’una iniciativa d’Ovie Smarterware, que ha creat uns tàpers que detecten si els aliments estan caducats. Mitjançant un sistema tecnològic adverteix el consumidor de l’estat en el qual està el menjar amb un mètode molt visual, com el d’un semàfor. Si els aliments estan en bon estat, el tàper emet una llum verda. Quan el menjar està a punt de caducar, el verd dona pas al taronja. I quan definitivament el contingut està caducat, la llum serà vermella. A més, la companyia ha anat un pas més enllà i permet connectar-los a Alexa per poder oferir una informació més precisa. Podran rastrejar quin menjar hi ha a la nevera i dona consells sobre com es podrien cuinar.