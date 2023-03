Ja queda molt poquet per gaudir de la Setmana Santa! Ara és el moment de regalar-te unes vacances en parella i deixar la rutina a un costat. Sorprèn a la teva mitja taronja amb un viatge sorpresa. No fa falta anar gaire lluny per gaudir de moments de benestar, tranquil·litat i per reviure moments intensos d'amor i passió. Les terres gironines tenen l'encant necessari perquè tornis a conquistar el seu somriure.

Aquí et deixem les 5 propostes més atractives de la zona: Peratallada: poble empordanès declarat conjunt històric-artístic i bé cultural d'interès nacional (BCIN). Si us agrada la tranquil·litat, la naturalesa, l'arquitectura, els contes de fades i els pobles medievals, no us podeu perdre visitar Peratallada. Un nucli antic impressionant, conservat amb els seus carrerons, la seva muralla, el seu castell i tota la seva arquitectura popular. Aquí reprendreu el vostre amor incondicional. Blanes : si us agrada la platja , la gastronomia i l'ambient festiu, la Costa Brava és el vostre destí. Blanes compta amb diverses cales on poder passar el dia: Cala Sant Francesc , Cala Treumal o la Cala Sa Forcanera . També compteu amb una àmplia diversitat de locals per fer un bon àpat i si el que voleu és gaudir d'unes magnífiques vistes, heu de pujar a Sa Palomera : una formació rocosa que es troba en el mateix passeig principal de la platja, on s'hi accedeix per unes escales i des d'on podreu admirar el port de Blanes, una petita part del municipi i el mar. Aprofiteu per fer l'escena de Titànic .

