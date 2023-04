Una de les empreses de referència de Figueres, el Grup Padrosa està de celebració. Els grans especialistes en transport i logística celebra el seu centenari i per divulgar la seva història, trajectòria i relació amb els ciutadans protagonitzarà una exposició al Museu de la Tècnica de l’Empordà. Concretament, sota el títol «Ars logística. De Iuncaria a Figueres» la mostra, comissionada per Manel Gràvalos, Josep Algans i Francesc Guillamet, vol ser un viatge al llarg de la seva història, des dels seus inicis fins al present.

L’objectiu, segons els seus organitzadors, és establir un nexe que serveixi «per mostrar la importància de Figueres en el món de les comunicacions des de l’època romana fins a l’actualitat; i a la vegada mostrar el paper que ha desenvolupat en els últims cent anys el grup Padrosa fins a convertir-se en un líder en el seu àmbit empresarial». La mostra serà inaugurada demà dins dels actes programats amb motiu de les fires i festes de la Santa Creu de Figueres. Segons els seus comissaris, l’exposició és «una oportunitat per valorar, un cop més, la potència de Figueres en un àmbit que, literalment, mou el món». I per fer aquesta divulgació es compta amb el testimoni i veu de destacats experts en els camps de l’arqueologia, les matemàtiques i intel·ligència artificial, ciències clàssiques o filosofia, com són Eudald Carbonell, Karina Gibert, Eusebi Ayensa i David Casacuberta. Segons els promotors de la mostra, el seu testimoniatge explica una «activitat que tres generacions de Padrosa han dominat durant cent anys i que avui és més estratègica que mai».

L’exposició, que estarà oberta al Museu de la Tècnica al llarg de tot aquest any, reuneix la història i l’activitat empresarial que han portat a terme tres generacions de Padrosa, fent també una «mirada ultralocal» i repassant la història de la civilització vista «des de Figueres, des del neolític fins avui, barrejant art, fotografia, documents i objectes d’arxius i museus amb peces rescatades dels camions i grues de Padrosa».

Segons s’ha donat a conèixer també hi ha altres activitats que es faran juntament amb altres entitats. Per exemple juntament amb l’ACDIC - Associació Catalana de Divulgació Científica i Jugamat, s’ha previst un cicle de xerrades divulgatives amb l’objectiu d’aportar una visió plural de la logística des de perspectives diverses i transversals. La primera sessió serà el pròxim 8 de juny”.

Pere Padrosa, de Grup Padrosa, va explicar que l’exposició és també «un immens i sincer gràcies a la gran família que ha aconseguit formar Padrosa al llarg d’aquests primers cent anys de trajectòria. Tot aquest bagatge no es podria entendre sense el treball, l’esforç i la dedicació de tot l’entorn familiar, els treballadors, els col·laboradors i els clients que ens han ajudat a escriure les pàgines d’aquesta llarga història».