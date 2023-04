El pregó d’aquest any tindrà un absolut protagonisme per al món de la ràdio. Els periodistes empordanesos, Jaume Serra, Jaume Peral i Lluís Arté seran els encarregats d’obrir oficialment les festes de Figueres amb el que es pretén també fer un reconeixement a les seves carreres professionals, sempre vinculades al món radiofònic.

Serra és actualment secretari general dels premis Ondas, Peral fins fa pocs dies director de RAC1 i RAC 105 i Arté, coordinador de Cadena 100 i Rock FM. El pregó tindrà lloc el dissabte, 29 d’abril, i com és habitual serà a la plaça de l’Ajuntament. Tots tres periodistes han mantingut una destacada carrera a la ràdio assumint en diferents etapes responsabilitats destacades i sempre sense oblidar les seves arrels empordaneses.

Jaume Serra i Saguer

Periodista i directiu de mitjans de comunicació. Delegat de PRISA Media a Catalunya i secretari general dels Premis Ondas.

Després d’estudiar als Fossos i fer el COU al Ramon Muntaner, als 19 anys va vincular-se al periodisme a Ràdio SER Empordà, mentre encara era a la universitat. Després d’uns mesos fent de periodista a Ràdio Girona, al setembre de 1990 va ocupar el seu primer càrrec directiu com a delegat de Ser Empordà.

Va ser director de Ràdio Lleida, Ràdio Girona i des de 2012 treballa a Barcelona on ha estat director de continguts i, després, director de la SER a Catalunya i de Ràdio Barcelona. El desembre de 2021 va passar a ser delegat de PRISA Media a Catalunya.

Jaume Peral

Va ser corresponsal a Girona de l’agència EFE, de Radio Nacional de España, redactor de ràdio cadena a Girona i delegat de Catalunya ràdio a Girona. Posteriorment, es va incorporar a la redacció de Madrid de Catalunya Ràdio. El 1992 va assumir la coordinació de Catalunya Informació, coincidint amb la posada en marxa de l’emissora.

Entre el 1993 i el 1995 va dirigir les seccions d’Economia, Societat i Política tant de Catalunya Ràdio com de Catalunya Informació. El 1995 va assumir la subdirecció d’Informatius i tres anys més tard va ser designat cap dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i màxim responsable de Catalunya Informació . Des de febrer de 2016 al març del 2017 va ser director de Televisió de Catalunya. El gener de 2018 va ser elegit sotsdirector de RAC1 i RAC105 i un any després, el febrer de 2019, va ser nomenat director general de Catalunya Comunicació, secció audiovisual del Grupo Godó, assumint la direcció de: 8tv, RAC1 i RAC105.

Des de setembre 2022 i fins fa molt pocs dies Peral ha exercit de director de les emissores RAC1 i RAC105.

Lluís Arté i Gil

Als catorze anys ja va presentar el seu primer programa a Ràdio Popular de Figueres, emissora a la qual -anys més tard- hi treballaria com a cap de programes fins al naixement de la Cadena 100. El 1993 fa el salt a Barcelona per presentar i dirigir un programa musical a Cadena 100 Catalunya. El 1996 en què és nomenat coordinador de les emissores de la Cadena 100 a Catalunya. L’any 2013 rep l’encàrrec de posar en marxa l’emissora Rock FM a Catalunya.

Arté ha estat referenciat per revistes musicals de prestigi mundial com Music & Media (programmer of the year) o Billboard. En el 2017 els serveis informatius de l’emissora de Cope Catalunya, de la que n’és també cap de programes, va rebre el premi Ondas Nacional de Radio per la millor cobertura dels atemptats de La Rambla de Barcelona. Actualment, és coordinador de Cadena 100 i Rock FM a Catalunya, alhora que sotsdirector territorial de Cope Catalunya i Andorra.