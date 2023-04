Les fires de la Santa Creu sempre han estat sinònim de festes amb un marcat accent popular i tradicional. Al llarg de tots aquests dies molts carrers, racons i places de Figueres s’ompliran d’activitat i la ciutat bullirà de gent provinent de diferents punts de la comarca i de més enllà. Les fires de Figueres sempre han estat una atracció i s’han caracteritzat per mantenir el seu caràcter popular.

Per això, el programa s’ha omplert d’activitats pensades per a tots els gustos i disciplines. Una de les novetats d’aquest any és que alguns actes ja es van avançar el cap de setmana passat coincidint amb la festivitat de Sant Jordi.

Dies previs

Aquests dies previs es van portar a terme diferents activitats i propostes com i concerts com una Diada Castellera, balls tradicionals, espectacles infantils, el tradicional concurs d’allioli o concerts de nit a la plaça Catalunya, entre d’altres. Però el plat fort s’ha reservat per aquests dies. Des de l’Ajuntament de Figueres s’ha informat que la voluntat ha estat confeccionar un programa d’actes «per a totes les edats i per a tots els gustos amb concerts, activitats, gegants, cercavila, sardanes, balls tradicionals, espectacles infantils... Estaran repartits en diferents espais de la ciutat: el Parc de les Aigües, la Rambla, la plaça del Gra, la plaça Catalunya, la Plaça Josep Pla, el Passeig Nou i la Plaça de l’Escorxador entre altres».

La música s’ha programat en dos escenaris: a Plaça Catalunya, amb concerts d’orquestra com Fórmula V i al Parc de les Aigües s’hi ubicarà l’espai Jove i Familiar - l’Espai El Rampell. Així mateix, el 2 de maig tindrà lloc el tradicional homenatge a la Gent Gran, un acte de reconeixement als figuerencs i figuerenques que enguany celebren el seu 90è aniversari.

Però si hi ha algun acte tradicional aquest és sens dubte el concurs de creus. Serà el pròxim 3 de maig i es començaran a elaborar a diferents punts i espais de la ciutat des de primera hora del matí. A partir de les 6 de la tarda, a l’Auditori dels Caputxins, es procedirà al lliurament dels premis del concurs.