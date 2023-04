Figueres celebrarà les fires i festes de la Santa Creu del 28 d’abril al pròxim 3 de maig i ho farà amb total plenitud i sense cap restricció. El programa s’ha confeccionat amb activitats per a tots els gustos i públics i amb un marcat caràcter musical.

El pregó donarà el tret inicial tal com és tradicional i al llarg de tots els pròxims dies les activitats i actes populars ocuparan els carrers de la capital empordanesa. L’esperit festiu i les ganes de recuperar la normalitat es van evidenciar durant la presentació oficial dels actes. L’Ajuntament de Figueres, com a entitat organitzadora, ja va anunciar que pel que fa als actes, «n’hi haurà per a totes les edats i per a tots els gustos: concerts, activitats, gegants, cercavila, sardanes, balls tradicionals, espectacles infantils... Estaran repartits en diferents espais de la ciutat: el Parc de les Aigües, la Rambla, la plaça del Gra, la plaça Catalunya, la Plaça Josep Pla, el Passeig Nou i la Plaça de l’Escorxador entre altres».

Durant la presentació, l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó va expressar la seva satisfacció per haver pogut tornar a la normalitat i oferir un programa molt complet. «Són uns dies que la ciutat està més viva que mai i ens retrobem al carrer. Unes fires inclusives, pensades per a tothom i amb moltes activitats que faran vibrar més que mai. Són festes pensades des del consens i amb la participació de totes les entitats i associacions de la ciutat per fer-les possibles».

Per la seva banda, la regidora de Fires i Festes, Ester Marcos, va voler ressaltar que «La programació musical d’aquest any és molt potent i amb grups molt diversos». Les fires i festes de la Santa Creu tenen sempre un caràcter molt tradicional. Per aquest motiu, aquesta vegada tampoc no hi faltaran els actes tradicionals com la Fira de l’1 de maig i la Fira del Llibre Vell organitzades pel Casino Menestral, les Creus de Maig, la rua del 600, la Diada castellera així com un castell de focs artificials que posarà punt final a les festes. El parc d’atraccions estarà ubicat al recinte firal. La diada popular serà el dia 27 d’abril, amb atraccions a 2 euros, i la jornada inclusiva, serà el dia 28 d’abril. Les Fires i Festes de Santa Creu també disposaran d’un got 100% sostenible, fet en un 60% de pallofa d’arròs i la resta amb polímers biodegradables.