Gaudir de la música i la gastronomia catalana al meravellós Castell de Cartellà és possible amb la celebració de la primera edició del GOIG Festival, una trobada musical en un dels llocs més emblemàtics de la ciutat els dies 5, 6 i 7 d'octubre.

Així, a més de poder divertir-se en un entorn idíl·lic en un paratge envoltat de màgia i natura, el festival regalarà al públic moments tan màgics com la fi de gira d'Els Pets, l'aniversari de 10 anys de Blaumut, l'inici de la nova gira i etapa de Ramon Mirabet, així com les cançons més sonades d'artistes com Iglú Julia Nar i Susi Abanades.

Perquè el GOIG Festival sigui una experiència única i completa per als seus assistents, ofereix una proposta gastronòmica amb productes de proximitat exquisida, així com activitats familiars esplèndides.

Els Pets presentarà el seu nou disc a GOIG Festival

El seu nou projecte, batejat com “1963”, és fins ara el seu disc més adult i honest de tota la seva carrera en el pop. Dolç i descarat a parts iguals, sedueix el públic amb cançons enganxoses que ens envolten en històries boniques.

Les seves dotze noves melodies reflecteixen els clàssics de la new wave britànica amb una voluntat trencadora i contemporània que reivindica les coses positives que ens dona cada any que vivim.

Desè aniversari de Blaumut

Aquest any se celebren els deu anys de la publicació d’”El Turista”, el primer disc de Blaumut que segella un temps intens, carregat de música, d'experiències i sobretot d'agraïment infinit cap al seu públic.

Blaumut 10 és el nom forjat per la banda a l'hora de celebrar la seva primera dècada de trajectòria musical. El grup, que ha sabut combinar com pocs la varietat d'estils en una proposta eclèctica, variada i de qualitat, ara proposa una gira per tot el país amb actuacions singulars que apel·laran a un repertori històric i antològic.

Ramon Mirabet i el seu nou tema “El Crit”

Un dels artistes més talentosos del nostre país, que ens ha enamorat disc rere disc amb la seva veu i el seu tarannà proper serà un altre dels protagonistes del GOIG Festival amb una novetat! Ramon Mirabet ha promès música nova i en català per al seu tret de sortida en què presentarà els seus nous temes com “El Crit”, un tema que podria ser la cançó més sonada de l'estiu.

Si encara no tens la teva entrada i vols gaudir de la música i la gastronomia catalana al GOIG Festival, no t’ho pensis més i viu un esdeveniment musical que passarà a la història els propers dies 5, 6 i 7 d'octubre al Castell de Cartellà, situat a tan sols 20 minuts de Girona.