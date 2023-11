El sector nupcial és un dels motors de l’economia espanyola, ja que engloba a diversos subsectors com el de la confecció i textil, restauració, organització d’esdeveniments i d’altres. L’univers nupcial és molt ampli i divers. La pandèmia va suposar un cop molt fort pel sector, però a poc a poc s’ha anat recuperant la xifra de casaments. Les parelles es volen casar sí o sí i com el mercat és molt ampli hi ha també molts tipus de cerimònia a escollir. El que és cert és que el ritme d’unions i casaments va en augment.

Les xifres del sector nupcial a l’Estat són molt destacades. Un dels principals sectors de facturació és el de la confecció. Segons les darreres dades publicades, es calcula que a l’Estat es fabriquen cada any uns 920.000 vestits de núvia, dels quals un 80% es destinen a l’exportació. Aquest és precisament un dels èxits de les firmes espanyoles que es dediquen als vestits de núvia. El seu prestigi i valoració traspassa fronteres i la major part de la producció es ven a l’exterior. En el cas de les empreses del sector espanyoles, facturen un import global de 1.350 milions d’euros entre vestits de núvia, nuvi, festa, calçat i complements. Només els vestits de núvia ja representen 860 milions d’euros i un nínxol de mercat del 12,9% en el conjunt del sector tèxtil espanyol, segons les darreres dades que es van donar a conéixer fa un temps. Catalunya, amb una quota del 41% sobre el total de la xifra de negoci espanyola, és la comunitat que lidera les vendes de moda bridal a l’exterior i, per tant, representa i ostenta un paper molt destacat en el sector. A més, abans la temporada de casaments se centrava molt a la primavera i estiu i, ara, en canvi, la tendència és que hi hagi enllaços durant tot l’any i això continua impulsant l’economia del sector.