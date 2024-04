Fer surf des de Girona: un casal d'estiu per descobrir el mar sobre la taula

Mentre les escoles i els instituts encaren la recta final del curs, són moltes les famílies que comencen a buscar les millors opcions de casals d’estiu. Hi ha propostes per a tots els gustos, des d’iniciatives més convencionals a d’altres més trencadores. És el cas de l’Ars Summer Camp, impulsat per l’escola Agro Rural Surf de l’Estartit, un casal que obre les portes del 24 de juny al 6 de setembre perquè els nens i joves de 3 a 16 anys descobreixin el surf, el paddle surf i l’skate.

Ubicats a la platja de l’Estartit, ofereixen transport en autobús des de Girona -acompanyat per monitors- perquè les famílies no s’hagin de desplaçar. L’objectiu és que els participants descobreixin el mar sobre taules de surf i de paddle surf, a partir d’on també faran excursions, tallers i jocs cooperatius.

L’equilibri, la motricitat, la natació i el desenvolupament artístic són els pilars de les classes per a nens de 3 a 5 anys, a partir d'on començaran a fer les seves primeres passes descobrint, experimentant i familiaritzant-se amb el mar. Pels participants de 6 a 12 anys, l’equip de monitors -tots ells surfistes i skaters- posaran el focus en transmetre’ls, a més de la tècnica, els valors de l’esport i l’amor per la natura. Els més grans, els participants de 13 a 16 anys, podran perfeccionar la tècnica i sentir l’adrenalina del surf i l’skate.