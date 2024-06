Música en directe a l’aire lliure a la Costa Brava: les millors nits d’estiu per gaudir amb els amics o la família

L’estiu ja és a tocar. Comença l’època del bon temps, els dies a la platja o la piscina, les vacances i les mítiques nits d’estiu fent un beure a les terrassetes. La Costa Brava és el racó més màgic de Catalunya per viure totes aquestes experiències. I, si a tot això li sumem la possibilitat de gaudir de música en viu, l’experiència ja és rodona.

A Palafrugell hi ha un local emblemàtic que des de fa 63 anys t'ho ofereix a les nits de cap de setmana de juny, juliol, agost i setembre: una terrassa situada a una antiga masia, el millor jazz, cosetes per picar i cremats per gaudir d’una vetllada única. El Jazz Club La Guitarra tornarà ben aviat per oferir tot això al seu públic. Amb sis dècades a l'esquena, el jazz club fundat l’any 1962 pel pianista francès Jimmy Rena i la seva esposa Mano Rena, i actualment dirigit per la família García Rodríguez, ha preparat una nova temporada plena de sorpreses.

Música en directe a La Guitarra aquest estiu

La programació de concerts de la temporada d’estiu 2024 a La Guitarra Jazz Club no deixarà a ningú indiferent. Amb un calendari que va de juny a setembre, el mític espai de Calella de Palafrugell ha programat 24 concerts amb noms tan significatius del jazz com Lluís Coloma, Ricard Gili, Txell Sust, Benjamín León... o els internacionals Tricia Boutté, Adrian Cunningham, Gregg Stafford, Emmanuel Pi Djob...

La Guitarra Jazz Club són les millors nits de l'estiu / Cedida

Concerts al juny

El Jazz Club La Guitarra inicia la temporada d’estiu el dissabte 15 de juny amb el cèlebre Benjamín León i el seu teclat amb un estil entre el jazz clàssic i el bebop. El dissabte 22 de juny tocarà el saxofonista australià de gran bagatge a Nova York Adrian Cunningham, un dels millors multiinstrumentistes del jazz actual. L’últim concert del mes serà el dissabte 29 de juny i anirà a càrrec del grup Gili-Romaní Hot Jazz Cats, el quintet liderat per Ricard Gili i Oriol Romaní.

Concerts al juliol

Els concerts del mes de juliol començaran el dissabte 6 amb el jove trompetista Víctor Carrascosa, seguit pels pioners del blues Txell Sust & August Tharrats, el divendres 12. L’endemà, el 13 de juliol, actuarà el quartet "Manouche" encapçalat per Albert Bello i Oriol Saña. El següent cap de setmana tocarà el New Orleans Gospel Quartet el divendres 19 de juliol i la cantant Gemma Abrié el dissabte 20 de juliol. Per tancar la programació de juliol, el divendres 26 actuarà la cantant de Nova Orleans Tricia Boutté, i el dissabte 27 ho farà el bluesman argentí Ivan Singh.

Un grup actúa a La Guitarra Jazz Club / Cedida

Concerts a l’agost

L’agost és el mes amb més jazz en directe de tot l’estiu. La marató de concerts començarà el divendres 2 d’agost amb Wax & Boogie, el grup format per Ster Wax i David Giorcelli que capta l’esperit del Rhythm'n Blues. El dissabte 3 actuarà Lluís Coloma, el referent del piano Boogie a Catalunya. El cap de setmana del 9 i 10 d’agost tocaran el cantant de Gòspel camerunès Emmanuel Pi Djob i el quintet de joves barcelonins Smack Dab.

El cap de setmana del 16, 17 i 18 d’agost serà el més intens al Jazz Club La Guitarra. El divendres 16 es farà una actuació especial amb Ricard Gili i Oriol Romaní al capdavant. Serà un homenatge a Marcel Marata mort en un accident de trànsit als 64 anys. Marata va ser el fundador del Festival Itinera, que fa arribar el jazz i altres músiques als micropobles de Catalunya. El dissabte 17 i diumenge 18 tocarà per partida doble el trompetista nascut a Nova Orleans Gregg Stafford.

El divendres 23 d’agost Lluís Coloma repetirà presència al Jazz Club La Guitarra. Dissabte 24 actuarà la vocalista estatunidenca Sylvia Howard i el divendres 30 hi haurà un homenatge a La Guitarra, per celebrar el 63è aniversari. El concert estarà liderat per Ricard Gili i Oriol Romaní. El dissabte 31 i tancarà la programació del mes d’agost l’actuació de Dumpty Lobsters, quartet català amb un repertori de jazz clàssic i humor.

Concerts al setembre

El mes de setembre clourà els concerts de la temporada d’estiu. Els Sunset Rhythm Kings, grup català que interpreten frescos temes de Nova Oleans, tocaran el divendres 6. Dissabte 7 de setembre ho farà el pianista francès Philippe Lejeune, l’exemple perfecte de la combinació de jazz i blues. Per acomiadar uns mesos d’estiu plens de jazz en directe, el dissabte 14 de setembre actuarà Susana Sheiman, una de les veus més personals del jazz a Catalunya.