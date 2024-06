Prepara’t per la revetlla de Sant Joan: aquests són els vins i escumosos que no poden faltar a la taula

D’aquí a una setmana i mitja, concretament el diumenge 23 de juny, els catalans donaran la benvinguda a l’estiu amb la revetlla de Sant Joan. Una data que serveix d’excusa per reunir-se amb la família i els amics per passar una nit màgica plena de tradicions. La coca, el cava, les fogueres, els petards, les trobades nocturnes a la platja... tots ells conflueixen en aquesta celebració tradicional de Catalunya.

Però com ja passa amb el Nadal, per celebrar la revetlla de Sant Joan cal preparar-se. Decidir què menjar, on comprar la coca o quin serà el vi que acompanyarà cada plat a la taula, un dels factors més importants. No convé adormir-se gaire i fer la compra amb temps és una garantia d’èxit. En aquest sentit, apostar pel comerç local de Girona és una de les millors opcions i, si parlem del cas concret dels vins, Salart Vinoteca és un espai on trobar-los segur. Aquesta botiga especialitzada té 75 anys d'experiència i actualment disposa d’una botiga ‘online’ amb més 1000 referències de vins, caves i licors.

Vins per la revetlla de Sant Joan

Cada plat és únic i, per tant, el seu maridatge també. Un vi no combina igual amb tots els plats i seleccionar el que millor l’acompanyi pot canviar l’experiència. Hem preguntat als germans l’Oriol i el Jordi Oliva, tercera generació de Salart Vinoteca, quins vins i escumosos s’han de comprar per la revetlla de Sant Joan.

Els germans Oliva tasten un vi / Cedida

Copa de benvinguda per començar la nit

En aquest tipus de celebració és habitual començar la festa amb una copa de benvinguda que acompanya un pica pica amb diferents plats com conserves, canapès, taules de formatges i embotits, tapes... En aquest cas, els dos germans recomanen apostar per un vi suau amb un toc frisant. El Norfeu blanc o rosat és una molt bona opció. Uns vins suaus, elegants i nets amb tocs afruitats i molt frescos. Ideals per prendre en una celebració estiuenca com és Sant Joan.

Un vi blanc per acompanyar peix i marisc

El peix i el marisc són els grans reis de les celebracions nocturnes. Són un àpat més suau i més agradables de digerir. Els musclos, les cloïsses, les ostres, les gambes o els peixos cuinats al forn com la orada i a la brasa com un bon turbot són algunes opcions que val la pena tenir en compte per la revetlla de Sant Joan.

En aquest sentit, Salart Vinoteca recomana apostar per un vi blanc com l’Exòtic Sauvignon, que també és perfecte per maridar formatges frescos i un bon pernil serrà. Té un punt aromàtic i una molt bona estructura en boca que li confereixen els tres mesos que passa amb les seves lies.

Vi negre lleuger per acompanyar la carn

Tot i que el peix és la millor opció per una celebració de nit, moltes persones opten per la carn. Un bon tall de vedella, un entrecot, el xai al forn, o carns a la brasa són les opcions que més presència tenen durant aquestes celebracions. En aquest sentit, a Salart recomanen un Noctàmbul. Aquest vi amb DO Empordà és perfecte per carns, pasta, formatges o steak tartar. Té un pas molt suau i fresc, amb una acidesa molt ben equilibrada.

Quin cava per acompanyar la coca de Sant Joan?

La gran protagonista de la taula durant la nit de Sant Joan serà la coca. En això no hi ha cap discussió possible. De fruita confitada, de llardons, de crema, de trufa... Actualment n’hi ha de tot tipus i per a tots els gustos. Tampoc és discutible el seu maridatge. El cava és la millor opció per acompanyar aquest postre típic de la revetlla de Sant Joan.

A Salart recomanen acompanyar-la amb un cava que ha guanyat dues vegades el premi Millor Cava Jove de Catalunya als Premis Vinari: El Cygnus Albireo Brut. Un cava molt fresc en boca i equilibrat amb notes subtils de criança i un llarg regust.

Celler amb més de 1000 referències de vins, caves i licors a Girona

Salart va obrir les seves portes l’any 1949 de la ma de Josep Salart. En l’actualitat, tres generacions després, el celler disposa de més de 1000 referències de vins, caves i licors seleccionats amb molt de criteri pels germans Oliva, seguint les tendències del mercat. "Ens agrada treballar amb cellers que tinguin els mateixos valors que nosaltres . Productes treballats de forma personal, tracte proper, que tinguin qualitat, i que respectin l'entorn on es treballa la vinya", expliquen.

Façana de Salart Vinoteca / Cedida

Els avalen 75 anys de tradició vinícola i de comerç tradicional. Actualment, apostant pels nous canals de venda, disposen d’una botiga en línia amb un servei de ‘click & collect’ i enviaments a tot el territori.

Aconsegueix aquests vins amb un 5% de descompte

Salart Vinoteca ofereix els Norfeu blanc i rosat, l’Exòtic Sauvignon, el Noctàmbil i el Cygnus Albireo Brut en un pack amb un 5% de descompte. En total, per un preu de 43,17 euros es poden aconseguir aquestes ampolles refrescants per començar l’estiu de la millor manera amb amics o la família.