Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró: menja, somriu, compra, gaudeix, repeteix

Platja d’Aro s’associa en l’imaginari col·lectiu amb una destinació turística de referència al cor de la Costa Brava des de la meitat del segle XX i fins avui. Pionera en molts àmbits -campanyes internacionals de promoció com la popular iniciativa El amor se cita en Playa de Aro o per les històriques discoteques Pacha, Maddox o Paladium, entre d’altres- conserva intacte el seu esperit cosmopolita i innovador, però alhora s’ha transformat i adaptat als nous temps. Un present ple de matisos, atractius, i propostes originals, per oferir a tots els públics -famílies, joves o sèniors- una proposta que combina cultura, natura i oci a parts iguals.

Castell d'Aro. / Jordi Geli.

A Castell d’Aro, terra endins, podem descobrir-hi a l’entorn del Castell de Benedormiens i de l’església de Santa Maria un dels espais històrics medievals més atractius del litoral gironí. La declaració del conjunt com a Bé Cultural d’Interès Nacional en certifica les seves virtuts: carrers empedrats, racons plens d’història i un sentiment d’enyor medieval que tot ho embolcalla. A la basant sud, s’hi estén S’Agaró, també reconeguda com a Bé Cultural d’Interès Nacional i que enguany commemora el seu Centenari amb un extens programa d’actes. Un espai d’equilibri exquisit entre arquitectura i natura en un turó esberlat sobre un mar fet de cales petites, estretes i pedregoses i embolcallat suaument per un camí de ronda que esdevé passeig i per cases blanques d’estil noucentista que van néixer sota la batuta de l’arquitecte Rafael Masó.

Dos pols d’atracció que configuren una proposta global si hi afegim Platja d’Aro, centre neuràlgic dels serveis turístics: una oferta comercial de botigues especialitzades i de marques internacionals, propostes nocturnes amb els locals més de moda; múltiples possibilitats de restauració i de terrasses a l’aire lliure... Un mapa d’allotjaments que combina amb equilibri apartaments, hotels i càmpings; una oferta d’oci per no avorrir-se amb parcs aquàtics, d’atraccions i aventura; multicinema o bowling; i equipaments esportius oberts a tothom: pàdel i tennis, pitch & putt i golf, nàutica i vela, natació en aigües obertes, senderisme o rutes en bicicleta.

Camí de ronda a Platja d'Aro. / Jordi Geli.

Propostes que alhora es combinen amb el programa d’activitats d’estiu que s’inicia amb el gran castell de focs artificials la nit de Sant Joan, i que continua amb la Gran Cantada d’Havaneres, l’oferta de visites guiades i activitats de descoberta, el Festival Nits de Jazz, l’Espai Familiar a la Platja Gran, el Mercat Medieval de Castell d’Aro, exposicions d’art al Castell de Benedormeins, al Parc dels Estanys i a l’Espai Masia Bas o les Festes Majors d’estiu de S’Agaró, Platja d’Aro i Castell d’Aro. Sense oblidar és clar, un entorn natural configurat a l’interior per la basant més mediterrània del Massís de Les Gavarres i el Parc dels Estanys -el pulmó verd urbà on s’hi pot passejar, fer observació ornitològica, gaudir de mostres escultòriques de gran format a l’aire lliure i descobrir-hi el recentment estrenat Jardí de Roques-, i per una façana marítima on hi destaca la omnipresència de la Platja Gran, que conviu amb harmonia amb Cala Rovira, Sa Conca o altres petits racons envoltats de pins i roques que abracen el mar i que donen sentit real als mots Costa Brava.