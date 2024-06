Aquest és el restaurant que no et pots perdre si visites Besalú: un bufet lliure amb cuina catalana i molta carn a la brasa

Besalú és un dels municipis amb més encant de la província de Girona i, probablement, de Catalunya. Aquest poble d’origen medieval va jugar un paper important la configuració política dels Comtats Catalans els segles IX i X. I, precisament, de l’Edat Mitjana és un dels seus elements més característics: el pont fortificat sobre el riu Fluvià. Aquest element arquitectònic de Besalú és una de les seves postals més típiques i confereix al municipi gironí una personalitat que atrau a milers de visitants cada any.

L’estiu és un moment perfecte per fer una escapada i passejar entre els seus carrers medievals i descobrir la història de Catalunya. Besalú també està envoltada d’un entorn natural únic i l’anella verda que transcorre al voltant del riu Fluvià és un espai ple de calma per passejar i practicar esport.

Un carrer de Besalú / arxiu

Just abans de creuar el seu mític pont hi ha un dels restaurants més coneguts del municipi i que, en els últims anys, s’ha convertit en una de les atraccions que atrau visites de molts curiosos. Un bufet lliure on la carn a la brasa i els plats tradicionals de la cuina catalana són els grans protagonistes de la casa. I no només això, és una oportunitat per dinar amb unes vistes impressionants al pont i a la resta de la vila des de la seva terrassa.

Bufet lliure a Besalú

El Castell de Besalú s’ha convertit en una aturada quasi indispensable per les persones que fan una sortida al poble medieval català. Tant, que és molt important reservar taula amb antelació. Aquest restaurant gironí s’ha viralitzat diverses vegades a a Instagram i TikTok. I això no és casualitat. La qualitat de la seva cuina catalana amb producte de km 0, a més del menjar, les postres i la gran varietat de begudes il·limitades, converteixen aquest bufet lliure en una de les millors opcions per menjar a Besalú.

I si ja has visitat el poble, és igual. Val la pena anar-hi i gaudir d’un bon tiberi amb la parella, família o amics. I ara entendràs perquè!

La brasa del Castell de Besalú / Cedida

Cuina tradicional catalana i brasa a Besalú

Menjar al Castell de Besalú és delectar-se amb un munt de plats típics. Treballen amb productes de la terra i elaboren una cuina catalana de tota vida, com la que preparen les avies un diumenge al migdia. Al seu bufet lliure es poden tastar plats típics com els canelons, la vedella amb bolets, galtes de porc rostides, les pilotilles, el trinxat de la Cerdanya, els pebrots del piquillo amb brandada de bacallà o els cargols, entre d’altres.

Galtes de porc rostides / Cedida

El restaurant de la Garrotxa disposa d’embotits i formatges de la terra o pernil per tallar allà mateix. També tenen una amplia oferta de verdures i amanides i, a més, preparen peixos com la orada o el bacallà. A tot això cal sumar els seus arrossos i fideuà. En poques paraules, una oferta gastronòmica il·limitada per gaudir de valent de la cuina catalana sense haver d’escollir un plat o un altre. Si vols, pots tastar-ho tot!

Peix al restaurant Castell de Besalú / Cedida

L’estrella de la casa, però, és la carn a la brasa. El Castell de Besalú prepara diferents tipus de talls allà mateix: pollastre, xai, porc, vedella... Un munt de carn feta a la seva barbacoa que, acompanyada d’un bon pa amb tomàquet i una mica d’all i oli, tancaria un àpat de deu.

Fondues de xocolata al Castell de Besalú / Cedida

Postres il·limitades al Castell de Besalú

Però una visita al bufet lliure del Castell de Besalú no pot acabar-se sense les postres, que també són il·limitades, per cert. Les seves fondants de xocolata són ideals per sucar fruita ara que arriba l’estiu. Tenen diferents tipus de pastissos i productes de pastisseria. La nata la munten allà mateix amb una màquina i també tenen una de Nutella pels amants d’aquesta crema d’avellanes italiana. Ara també tenen granitzadores i comença l’època de l’any per gaudir dels seus gelats tipus ‘soft’.

Algunes de les postres del Castell de Besalú / Cedida

Què fer a Besalú?

Abans o després del tiberi al bufet lliure. És igual. Besalú s’ha de visitar. Val la pena endinsar-se en els carrerons del call jueu, un dels millors conservats i que es troba tot just creuar el pont. Val la pena fixar-se en les inscripcions de les cases, un dels llegats que va deixar la presència jueva al poble. A la zona es pot visitar també l’antiga sinagoga i La Mikvé, els únics banys rituals jueus de l’època que es poden visitar a Catalunya.

Besalú, en una imatge d'arxiu / Pixabay

També val la pena pujar en alguns trams de les seves muralles per contemplar les vistes panoràmiques del territori. Caminant pels seus carrers s’arriba a la plaça Prat de Sant Pere, on es troben el monestir benedictí de Sant Pere de Besalú, la casa romànica Cornellà i l’església de Sant Vicenç. Recomanable també anar a la plaça de la Llibertat i baixar al Fluvià per passejar a la vora del riu.

Façana del monestir benedictí de Sant Pere de Besalú / X.O

En definitiva, ara que els dies són més llargs i comença el bon temps, fer una escapada a Besalú pot ser el millor pla pel cap de setmana, un pont o per fer una sortida durant les vacances. I si se li suma una parada per menjar al Castell de Besalú, encara millor!